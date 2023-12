Nuova Genesi: la Fiera di San Lorenzo a Catanzaro: un appello per il ritorno alle tradizioni e all'antico splendore"

CATANZARO, 11 AGO. - Ieri si è conclusa la più antica fiera che si svolge a Catanzaro, la fiera di San Lorenzo, una tradizione cittadina che dura da oltre 120anni. Negli ultimi anni purtroppo questa manifestazione legata a profonde tradizioni della città è andata via via, come tante altre perdendo il suo fascino: pochi gli espositori, carenti i servizi sia per i cittadini che per i commercianti stessi che per lavarsi, come testimoniano i video social, sono srati costretti ad utilizzare la fontana pubblica. Alcuni venditori hanno lamentato la scarsa attenzione nella distribuzione dei posti e sull’apertura degli stand imposta solo nelle ore serali, ciò ha determinato un calo di presenze sia dei visitatori che di espositori, che in tanti hanno preferito il mercato rionale, più completo per esposizione e pubblico. Grandi assenti le bancherelle di artigiani.

Speriamo che nel tempo si trovi la volontà sia da parte degli amministratori, ma anche e soprattutto da parte degli espositori e dei visitatori di riportare ogni manifestazione tradizionale Catanzarese ai fasti di un tempo, anche pensando ad una ricollocazione delle fiere.

magari perche no' rifarla dove nei tempi che furono si faceva, lungo via indipendenza.

Movimento Politico

Nuova Genesi