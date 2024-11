Nuovi collegamenti Ryanair per Lamezia Terme e Crotone

Nuovi collegamenti Ryanair estate 2025 per Lamezia Terme e Crotone: una spinta al turismo e all’economia calabrese

SACAL è lieta di annunciare l’apertura di nuove rotte Ryanair per la stagione estiva 2025 dagli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone, potenziando la connettività internazionale della Calabria e sostenendo il ruolo della regione come destinazione di grande interesse turistico e culturale.

A partire dal 30 marzo 2025, i viaggiatori calabresi e i turisti potranno usufruire di nuovi collegamenti diretti con alcune delle principali città di Germania, Polonia, Romania e Spagna, rispondendo alla crescente domanda per destinazioni internazionali.

L’aeroporto di Lamezia Terme vedrà l’aggiunta di:

• Bucarest - Lunedì e Venerdì

• Breslavia - Venerdì e Domenica

• Madrid - Martedì e Sabato

• Trieste - Mercoledì e Domenica

L’aeroporto di Crotone vedrà l’aggiunta di:

• Düsseldorf (Weeze) - Martedì e Sabato

Questa espansione rientra nel piano strategico di SACAL volto a incentivare lo sviluppo del turismo locale e a creare nuove opportunità di collegamento per residenti e visitatori. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la presenza della Calabria sui mercati internazionali e di valorizzare le risorse locali, generando al contempo benefici per l’economia regionale.

"L’apertura di questi nuovi collegamenti rappresenta un’opportunità fondamentale per il nostro territorio," ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL. "Oltre a facilitare i collegamenti con il resto dell’Italia e l’Europa, queste tratte daranno un contributo significativo alla crescita economica della Calabria, incentivando il turismo e valorizzando le risorse locali. A Crotone, che si prepara per una stagione estiva ambiziosa, si è anche concluso l’iter di gara per l’affidamento in subconcessione del nuovo bar, che sarà operativo a breve, permettendo così allo scalo pitagorico di accogliere i numerosi turisti con servizi di qualità; inoltre stiamo lavorando con le Autorità per estendere l’orario di apertura dello scalo per permettere di incrementare le opportunità di collegamenti."

Per maggiori informazioni su orari e prenotazioni, invitiamo i passeggeri a visitare il sito di Ryanair www.ryanair.com