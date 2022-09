Nuovo crollo in città vecchia Cosenza, cede solaio. Caduti anche pezzi di cornicione in edificio disabitato

COSENZA, 12 GIU - Un altro crollo si è verificato nel cuore della città vecchia di Cosenza. Ad essere interessato, questa volta, è il solaio del terzo piano di un palazzo che si trova in vico San Tommaso, nel quartiere Santa Lucia. Non si registrano danni a persone, perché lo stabile era stato già evacuato in quanto interessato da precedenti cedimenti. Sul posto i vigili del fuoco di Cosenza e gli agenti della polizia municipale. La pioggia, che cade incessante su Cosenza, probabilmente è all'origine anche della caduta di alcuni pezzi di cornicione dallo stesso palazzo. A scopo precauzionale, una famiglia che abita in un edificio attiguo, è stata fatta evacuare.