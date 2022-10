Nuovo governo, consultazioni. Letta: Mattarella garante. Calenda e Conte: no sconti.

ROMA 20, OTT. Terminata la prima giornata di consultazioni al Quirinale. Letta e Conte: "Nuovo governo mantenga linea europeista e atlantista". Il segretario Pd: "Mattarella sarà garante". Calenda: "Niente sconti". Domattina al Colle Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati. Meloni: "Pronti a dare al Paese un governo capace di affrontare le emergenze". Berlusconi smentisce dissidi con gli alleati e chiarisce le posizioni su Russia e Ucraina: "Non rinnego amicizia con Putin, ma circostanze sono cambiate

Si è conclusa al Quirinale la prima giornata di consultazioni, che ha visto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevere i partiti dell'opposizione e i presidenti di Camera e Senato.

Da Letta e Conte è arrivato un chiaro messaggio all'indirizzo del governo che sta per nascere: "Non tollereremo ambiguità sulla Russia, il prossimo esecutivo deve continuare a perseguire la linea dell'europeismo e dell'atlantismo". Il segretario Pd: "Bene discutere, ma non stravolgere la Carta. Mattarella è garante". Calenda: "Nessuno sconto da parte dell'opposizione".

Domattina al Colle il centrodestra, con una delegazione unitaria Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati. Meloni: "Pronti a dare al Paese un governo che affronti le emergenze". Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera, smentisce dissidi con gli alleati e chiarisce le posizioni sull'Ucraina: "Non rinnego i miei rapporti di amicizia con Vladimir Putin, ma le circostanze sono cambiate. (Sky tg24)