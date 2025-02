Cosenza Calcio, nuovo incontro tra Guarascio e il sindaco Caruso: la volontà di cedere il club rossoblù

COSENZA – Questa mattina, nelle sale di Palazzo dei Bruzi, si è svolto un incontro cruciale per il futuro del Cosenza Calcio. Il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha ricevuto il Presidente del club rossoblù, Eugenio Guarascio, per discutere della situazione della squadra e delle prospettive societarie. Presenti al tavolo anche il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, e l’Amministratore Unico della società, Rita Rachele Scalise.

Un confronto sul momento delicato del Cosenza

L’incontro è stato fortemente voluto dal primo cittadino, preoccupato per il clima di sfiducia che aleggia tra i tifosi e per le difficoltà che la squadra sta affrontando in campionato. "I sostenitori rossoblù meritano risposte concrete e un progetto solido", ha sottolineato Caruso, raccogliendo le istanze di una piazza sempre più esigente e in attesa di un cambio di rotta.

Dal canto suo, il Presidente Guarascio ha ribadito la sua determinazione nel raggiungere l’obiettivo stagionale, assicurando che la società sta lavorando per sostenere al meglio il gruppo squadra. "Credo fermamente nelle potenzialità di questo Cosenza e nel supporto dei nostri tifosi, che devono essere il nostro dodicesimo uomo in campo", ha dichiarato.

Iniziative per riavvicinare i tifosi

Per incentivare la partecipazione del pubblico e riportare entusiasmo sugli spalti, Guarascio ha annunciato un'importante riduzione dei prezzi per i settori di Curva e Tribuna B. "Abbiamo deciso di attuare una scontistica speciale per favorire l’afflusso allo stadio e spingere la squadra verso la vittoria", ha spiegato il Presidente, auspicando una risposta positiva da parte della tifoseria.

Trattative in corso per la cessione della società

Uno dei temi più attesi dell’incontro è stato il futuro societario. Sollecitato dal Sindaco Caruso, Guarascio ha rivelato che sono in corso trattative per una possibile cessione del club. "Con lo stesso senso di responsabilità che mi ha spinto a prendere in mano il Cosenza Calcio 13 anni fa, sto valutando proposte serie e sostenibili per garantire alla squadra un futuro solido", ha dichiarato il numero uno del club. Una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per il futuro della squadra e dell’intera tifoseria rossoblù.

Un futuro da scrivere con passione e impegno

Dopo anni di emozioni intense, tra promozioni e salvezze sofferte, il Cosenza Calcio si trova in una fase cruciale della sua storia. I tifosi chiedono garanzie e progettualità, mentre le istituzioni locali restano vigili affinché il club possa mantenere il suo ruolo di orgoglio per la città.

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi sulle trattative in corso, mentre la squadra è chiamata a rispondere sul campo con prestazioni all’altezza delle aspettative. Il futuro del Cosenza è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: la passione della sua gente non verrà mai meno.