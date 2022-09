Lungomare, area parco giochi: occhio alla telecamera! "vandali" spiati dall'occhio tecnologico

BOVALINO (RC), 24 GENNAIO - “Sono rammaricato e particolarmente addolorato del fatto di aver dovuto fare installare una telecamera che controlli tutta l’area del parco giochi “Luciano Saffioti”, l’area divertimento dedicata ai bambini che si trova sul lungomare San Francesco di Paola.



Lo è perché, in realtà, per noi e per l’intera comunità bovalinese, si tratta di una sconfitta in quanto un parco giochi dovrebbe essere un luogo dedicato al solo svago e divertimento dei bambini e delle loro famiglie, e per questo dovrebbe rimanere un luogo rispettato da tutti; invece, purtroppo, lo dobbiamo difendere a denti stretti ed incredibilmente dagli incivili” Questo l’amaro commento del Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, nel momento in cui ha reso pubblica la decisione di implementare, anche in quell’area, la videosorveglianza a tutela dei bambini e del loro sacrosanto diritto allo svago.

Ricordiamo che negli ultimi mesi sono stati tanti gli episodi di vandalismo becero e gratuito che hanno interessato varie zone del paese, soprattutto il parco giochi in questione, con attrezzi per il divertimento e panchine in legno messi fuori uso e alcuni punti della staccionata in legno che recinta l’area che è stata più volte divelta dal terreno. Da domani in poi gli autori dei vili gesti dovranno pensarci due volte e forse più prima di ripetere i loro inconsulti atti vandalici e se lo faranno siano quanto meno coscienti che questa volta non la passeranno liscia…anche perché sembra che la telecamera sia di ottima qualità!

(Pasquale Rosaci)