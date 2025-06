Occhiuto indagato per corruzione: cinque persone coinvolte nell'inchiesta di Catanzaro

Tempo di lettura: ~2 min

Occhiuto indagato per corruzione: cinque nomi nell’inchiesta della Procura di Catanzaro

Massimo riserbo degli inquirenti, la notizia rivelata dal quotidiano “Domani”

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha avviato un'inchiesta che coinvolge cinque persone, tra cui il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione. La notizia è stata riportata in esclusiva dal quotidiano Domani, che ha acceso i riflettori su un’indagine ancora avvolta dal massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Secondo quanto riferito dal giornale, tra gli altri indagati figura Paolo Posteraro, ex manager dell’Amaco – la municipalizzata dei trasporti del Comune di Cosenza – nonché ex funzionario di Ferrovie della Calabria. Attualmente Posteraro ricopre il ruolo di capo della segreteria di Matilde Siracusano, sottosegretaria al governo Meloni e compagna del governatore Occhiuto.

Un altro nome emerso è quello di Ernesto Ferraro, considerato vicino al presidente Occhiuto. Ferraro è attualmente presidente di Ferrovie della Calabria, incarico di rilievo nel settore della mobilità regionale.

Per quanto riguarda gli altri due indagati, al momento non sono stati resi noti i loro nomi. Le informazioni restano frammentarie e le fonti investigative non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La Procura di Catanzaro, infatti, mantiene il più stretto riserbo sull’inchiesta e ha scelto di non commentare né tramite canali ufficiali né attraverso contatti diretti con i giornalisti.

L’inchiesta, che potrebbe avere ricadute importanti sul piano politico regionale, è ancora in fase preliminare. Non sono stati diffusi dettagli sugli atti contestati né sulle eventuali prove raccolte. Tuttavia, l’emergere di figure politiche e manageriali vicine al vertice della Regione Calabria alimenta il dibattito pubblico e apre interrogativi sul rapporto tra potere politico e gestione delle società partecipate.

Il caso Occhiuto rischia di diventare un banco di prova per la tenuta dell’attuale amministrazione regionale, mentre cresce l’attesa per eventuali sviluppi e per una presa di posizione ufficiale da parte del diretto interessato.

