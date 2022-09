Offerte energia elettrica e sostenibilità ambientale: l’importanza delle energie rinnovabili

Continua a crescere, anche da parte della popolazione, l’attenzione nei confronti dell’ambiente. Negli ultimi anni, infatti, è aumentata la consapevolezza e sempre più persone hanno cercato di adottare soluzioni sostenibili, che consentissero di ridurre l’impatto generato sul Pianeta, che come ormai ben sappiamo sta lentamente esaurendo le proprie risorse naturali. In particolare, è sul versante dell’energia che possiamo fare qualcosa di concreto, anche semplicemente scegliendo offerte di energia elettrica 100% green per le nostre utenze domestiche.

Fornitori di energia elettrica 100% green

Scegliere un fornitore in grado di offrire energia 100% green è una opportunità interessante per rendere maggiormente sostenibili anche le proprie abitudini domestiche. Quello che però si sta distinguendo nell’ultimo periodo è A2A Energia, società del Gruppo A2A che propone offerte luce per clienti domestici e per professionisti, PMI e imprese.

A2a Energia è un brand particolarmente impegnato sul fronte dell’ambiente, che non si limita ad un’offerta ad hoc in tal senso, ma che porta avanti tante piccole iniziative in favore della sostenibilità.

Il servizio bollett@mail, ad esempio, è stato pensato per ricevere la bolletta direttamente via e-mail nella propria casella di posta evitare la spedizione del documento cartaceo e riducendo così il consumo di carta; o ancora il progetto Treedom, che permette di adottare un albero all’interno della Foresta di A2A Energia. Anche queste piccole iniziative danno prova del fatto che A2A Energia è un fornitore di energia che porta avanti ormai da diverso tempo politiche ecologiche.

Per quanto riguarda nel dettaglio le offerte energia elettrica, sul sito ufficiale di A2A Energia è possibile trovare un ampio ventaglio di proposte comprese quelle che prevedono l’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili.

Come attivare un’offerta di energia 100% green

Scegliere A2A Energia vuol dire abbracciare una filosofia sostenibile. Grazie al mercato libero, non c’è alcun vincolo cui sottostare e si può cambiare liberamente fornitore per le proprie utenze domestiche. Per attivare una delle offerte di A2A Energia è sufficiente andare sul sito web ufficiale e scegliere l’offerta che si preferisce, quindi procedere con l’attivazione direttamente online, con un consulente telefonico o anche tramite WhatsApp.

Cambiare fornitore di energia elettrica oggi è davvero semplice e veloce, non comporta costi aggiuntivi e consente di scegliere una soluzione più ecologica e sostenibile con A2A Energia che, non a caso, è uno dei brand più gettonati del momento.