Oltre 1 milione di visualizzazioni per “POW”, il video dell’ultimo singolo di SENHIT diretto da Luca Tommasini!

Il video di “POW”, l’ultimo singolo della poliedrica artista, cantante, attrice e performer SENHIT, nata a Bologna ma cittadina del mondo, ha superato un milione di visualizzazioni.

Il video, firmato da Luca Tommassini, trasporta il pubblico in un mondo che sembra dipinto da Keith Haring, ispirato all’opera “tuttotondo”, in cui forme e colori invadono ogni superfice e ogni ballerino. Senhit è la regina di questo caleidoscopico scenario in cui si respira l’atmosfera del festival musicale in stile Burning Man, attorno a lei i danzatori e performers internazionali Shakirudeen Adewale Iyiola Alade, Ilaria Cavola, Megan Ria, Francesca Tanas e Patrizio Ratto.

È una nuova Senhit che danza, sorride e celebra una contemporaneità quasi futuristica attraverso nuovi look. Un viaggio in una dimensione pop, folle, colorata e fuori dal comune, che parte da una foresta magica con gli alberi dalle fantasie optical degli anni ’60 e si conclude con un pool party in stile pop art.

Link al video: www.youtube.com/watch?v=0pQSXdZIzck.

Il brano, lo scorso agosto, ha fatto ballare il pubblico del Rimini Summer Pride 2023 dove Senhit si è esibita come super ospite di questa straordinaria festa di libertà, portando una sferzata di energie e invitando a non aver paura delle sfide e a farsi rispettare.

Senhit era inoltre sul carro del Pride di Roma dello scorso giugno e con il suo percorso artistico ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a una musica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive.

Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.