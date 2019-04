Omicidio ad Alghero: arrestato presunto assassino

ALGHERO (SS), 6 APRILE - I carabinieri del comando provinciale di Sassari hanno arrestato durante la notte il giovane sospettato di aver ucciso ieri sera ad Alghero Alberto Melone, 19 anni, barista, freddandolo con un colpo di pistola tra il petto e il collo all'interno di un appartamento in piazza del Teatro. Il nome dell'arrestato e i dettagli della vicenda, su cui la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, saranno forniti nel corso di una conferenza stampa prevista per stamattina. Si chiama L. S., 18 anni, il giovane arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Sassari per l' omicidio di Alberto Melone, 19 anni.