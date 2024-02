Operazione Anti-Corruzione: undici figure di rilievo Politici, Amministratori Locali e Imprenditori coinvolte in indagini

Politici, Amministratori Locali e Imprenditori Nelle Mire della Procura di Napoli per Turbata Libertà degli Incanti e Traffico di Influenze Illecite"

Undici misure cautelari sono state adottate dalla Procura di Napoli nei confronti di politici e imprenditori, inclusi amministratori locali, accusati di turbata libertà degli incanti e traffico di influenze illecite.

Le notifiche sono state eseguite stamattina dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato nei confronti di undici indagati. Le accuse principali riguardano il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, oltre a traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sull'argomento. (Rai News) (Immagine archivio)