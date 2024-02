Operazione internazionale anti-furto: 251 auto rubate sequestrate nel porto di Gioia Tauro. I dettagli

REGGIO CALABRIA, 18 GEN. - In un'operazione congiunta, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Royal Canadian Mounted Police presso l'Ambasciata del Canada in Italia, hanno effettuato il sequestro di 251 auto di grossa cilindrata rubate in Canada presso il porto di Gioia Tauro.

Le vetture, tra SUV e auto di prestigio, stimato il loro valore a 22 milioni di euro, erano contenute in diversi container provenienti dai porti di Toronto, Montreal e Vancouver, dirette verso i porti del Nord Africa e del Medio Oriente. I container, in transito nello scalo calabrese, avevano come destinazioni i porti di All Khoms (Libia), Casablanca (Marocco), Mersin (Turchia) e Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti).

L'operazione, condotta con il supporto dell'Interpol, è stata frutto di un'attività di indagine iniziata lo scorso settembre. Le forze dell'ordine, tra cui il commissariato di Gioia Tauro, la sezione di polizia stradale di Catanzaro e il gruppo di finanzieri di Gioia Tauro, hanno analizzato i documenti commerciali di transito e trasporto di ben 483 container imbarcati su 18 navi cargo.

Grazie alla collaborazione dell'Agenzia delle Dogane, sono state verificate le dichiarazioni di ingresso dei container, e i riscontri info-investigativi hanno portato al sequestro delle 251 autovetture e di 7.650 dollari canadesi, rinvenuti all'interno di una delle auto rubate in Canada.

Tutti i veicoli sequestrati appartengono a note e prestigiose marche automobilistiche con un'elevata quotazione commerciale. Si tratta principalmente di veicoli seminuovi, alcuni addirittura con dati identificativi contraffatti con estrema precisione. Le autovetture risultano essere il frutto di molteplici furti avvenuti nel territorio canadese.