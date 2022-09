Operazione “Spazza mare” promossa dal Circolo “Vitambiente” di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME (CZ) 2 AGO - Si è tenuto, presso il Cool Bay Resort di Gizzeria Lido, l’evento “Spazza mare” organizzato dal Circolo “Vitambiente”, sezione di Lamezia Terme, con il patrocinio del Comune di Gizzeria. L’importante iniziativa ha visto i subacquei professionisti dell’associazione Scruba Word di Vibo Valentia procedere alla pulizia dei fondali marini antistanti il lido per liberarli dai rifiuti e i volontari del gruppo lametino cimentarsi nel differenziare ciò che è stato estratto e portato a riva e successivamente smaltito dall’ente locale.

Questa operazione “Spazza mare” ha mirato a porre, almeno parzialmente, rimedio al problema dell’inquinamento delle acque e tutelare le specie marine che la presenza di rifiuti pone a rischio di sopravvivenza. Al termine della giornata, che molti hanno considerato come un’esperienza affascinante e di notevole arricchimento personale, la presidente lametina di Vitambiente, Sonia Carnovale, ha rimarcato l’importanza del connubio tra il circolo, da lei presieduto, e l’associazione vibonese Sruba Word.

«Grazie a questa collaborazione - ha dichiarato Sonia Carnovale - siamo riusciti ad organizzare un evento senza precedenti nella nostra zona. Siamo particolarmente contenti per il fatto che nei fondali sono stati rinvenuti rifiuti derivanti dal “turismo” come mascherine e oggetti di piccole dimensioni in plastica, niente, pertanto, di altamente inquinante. È nostra intenzione- conclude la presidente- continuare ad organizzare altri eventi di tale interesse spostandoci in altre zone della costa tirrenica per contribuire a sostenere l’ambiente per un miglior futuro dei nostri figli».

Lina Latelli Nucifero

Foto sull’ambiente