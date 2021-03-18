Opinioni su Casino.com: quanto è buona la reputazione di Casino.com?

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Se stai cercando un casinò serio, questa recensione ti aiuterà a capire perché Casino.com merita la tua attenzione, ma prima di registrarti su qualsiasi piattaforma, è sempre utile sapere come riconoscere un sito falso . Casino.com, da questo punto di vista, gode di una buona reputazione e offre molte possibilità di gioco

Ulteriori dettagli sono elencati nel nostro avviso Casino.com

Casino.com è rinomato

La nostra recensione di Casino.com mostra che il bonus di 500€ e i giri gratis sono molto generosi. Oltre all'importo in euro, ai nuovi clienti vengono offerti anche 20 giri gratis senza deposito. Un altro bonus sono i 100 giri gratis. Le vincite ottenute con i bonus e i giri gratuiti possono essere prelevate in denaro reale, se le condizioni del bonus vengono soddisfatte.

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Secondo le opinioni su Casino.com, puoi giocare alle slot, ai giochi da tavolo e di carte, sia nel casinò dal vivo sia nel casinò tradizionale. Sempre secondo le opinioni su Casino.com, l'operatore collabora con le principali software house, tra cui NetEnt, Evolution Gaming e Microgaming.

L'operatore dispone inoltre di una licenza di gioco valida, aspetto per cui Casino.com è conosciuto. La licenza è stata rilasciata a Malta e la sua validità viene verificata nel corso di ispezioni regolari.

Quali sono i vantaggi di Casino.com?

Casino.com vanta molti anni di esperienza sul mercato, un fatto che lo rende un operatore serio. È anche molto popolare tra i giocatori perché offre numerose promozioni e bonus. Il bonus di benvenuto esclusivo per i nuovi clienti è molto apprezzato, secondo le opinioni su Casino.com. I clienti ricevono infatti un bonus del 200% sul primo deposito, offerto come regalo aggiuntivo fino a un massimo di 500 euro.

Inoltre, con il primo deposito e il bonus, i nuovi clienti possono giocare un totale di 100 giri gratis. Le vincite ottenute con il bonus e con i giri gratuiti possono essere prelevate in denaro reale: basta soddisfare i requisiti del bonus.

Secondo le opinioni su Casino.com, anche i nuovi clienti che non effettuano un primo deposito vengono premiati dai generosi regali dell'operatore: ricevono infatti 20 giri completamente gratuiti. Le vincite ottenute con questi giri possono essere prelevate in denaro reale sul proprio conto.

Casino.com offre oltre 500 giochi, quindi i giocatori hanno la garanzia di non annoiarsi e c'è un gioco per tutti i gusti. Inoltre, secondo la nostra esperienza con Casino.com, all'offerta esistente vengono costantemente aggiunti nuovi giochi, così i clienti hanno sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Opinioni su Casino.com: bonus elevato senza codice per i nuovi clienti

Casino.com è noto per i suoi bonus generosi, per i quali non è nemmeno necessario inserire un codice. L'importo del bonus viene accreditato automaticamente sul conto del giocatore non appena i nuovi clienti si registrano su Casino.com. Dopodiché, anche i giri gratuiti sono immediatamente disponibili.

Le vincite ottenute con i bonus e con i giri gratuiti possono essere prelevate in denaro reale, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti del bonus: l'intero importo del bonus deve essere puntato almeno 35 volte entro 3 settimane. Secondo la nostra esperienza con Casino.com, il deposito minimo per i nuovi clienti è di 20 euro.

Inoltre, i 100 giri gratuiti devono essere attivati dopo aver effettuato il deposito, entro un limite di tempo di tre giorni, che Casino.com applica rigorosamente.

Come iniziare su Casino.com da principiante

Di seguito trovi una guida passo dopo passo per aiutare tutti i giocatori a iniziare a giocare nel casinò. Per prima cosa, i nuovi giocatori devono registrarsi su Casino.com, inserendo tutti i propri dati personali nel modulo di registrazione.

A questo punto il conto di gioco viene aperto e, in pochi istanti, la registrazione è completata. I giri gratuiti vengono accreditati immediatamente. Se desideri effettuare un deposito, puoi farlo dopo aver aperto il tuo conto su Casino.com.

Per ricevere il bonus di benvenuto è richiesto un deposito minimo di 20 euro. Secondo la nostra esperienza con Casino.com, non è necessario alcun codice bonus per richiederlo.

L'offerta di Casino.com

Opinioni su Casino.com: sono disponibili moltissime slot. Casino.com offre anche i classici giochi di carte e da tavolo, come la roulette, il baccarat e il poker. Molti giochi possono essere giocati anche nel casinò dal vivo.

Secondo le opinioni su Casino.com, il casinò dal vivo è molto apprezzato, così come le slot in 3D. Anche il video poker, per esempio, è molto popolare tra i giocatori. In generale, il poker è presente in molte varianti.

Casino.com offre anche diverse modalità di gioco affidabili. Puoi giocare dal PC di casa, mentre chi ama giocare in viaggio e restare flessibile può utilizzare l'applicazione web del casinò e accedere al proprio conto di gioco direttamente dal browser.

L'applicazione di Casino.com è affidabile e funzionale e non richiede il download di software aggiuntivi. Casino.com può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo, compresi quelli mobili come smartphone e tablet. Il sito web di Casino.com è serio e ha un design chiaro.

Altri consigli per i nuovi clienti

I depositi e i prelievi dal conto di gioco possono essere effettuati tramite diversi metodi di pagamento, tra cui la carta di credito. Questi pagamenti vengono avviati immediatamente.

È possibile effettuare pagamenti rapidi anche con i più comuni portafogli elettronici. Secondo le opinioni su Casino.com, è disponibile anche il bonifico bancario istantaneo. Su Casino.com i depositi vengono sempre gestiti in modo serio e senza commissioni.

Grazie alla varietà di metodi di pagamento, i clienti hanno un'ampia scelta e possono optare per quello più adatto alle loro esigenze, un aspetto molto apprezzato dai giocatori.

I fondi possono essere trasferiti in modo semplice e veloce dal menu dei pagamenti. I prelievi vengono elaborati immediatamente dal casinò e possono quindi essere accreditati molto rapidamente sui conti bancari dei giocatori.

Per Casino.com, operatore serio, è importante che i clienti possano disporre rapidamente del denaro vinto, e i giocatori lo ricompensano con la loro fedeltà. Grazie al programma VIP dell'operatore, inoltre, i clienti abituali vengono premiati per la loro fedeltà con un sistema a punti. Grandi regali, giri gratuiti e bonus rendono l'esperienza di gioco ancora più piacevole.

Servizio clienti

La nostra esperienza con Casino.com ha dimostrato più volte che l'operatore offre ai suoi clienti un'assistenza competente. Il servizio clienti è disponibile tutti i giorni della settimana, dalle 8 del mattino all'una di notte.

Per contattarlo si può usare, per esempio, la chat dal vivo, ma anche l'e-mail o il telefono: l'assistenza clienti di Casino.com è sempre cordiale, seria e affidabile. Chi ha domande sul casinò, sui giochi, sui metodi di pagamento o sui bonus riceverà risposte affidabili dal servizio clienti. I clienti possono contarci, perché Casino.com è un operatore serio.

Al telefono o in chat dal vivo i clienti ricevono una risposta immediata, mentre alle richieste via e-mail viene data risposta entro un giorno. Tuttavia, la soluzione più veloce è consultare l'ampia sezione FAQ di Casino.com, che raccoglie molte domande e risposte e rende Casino.com serio e trasparente. In questa panoramica si trovano subito le domande più comuni con le relative risposte, senza dover contattare l'assistenza clienti.

FAQ su Casino.com

Il casinò Casino.com ha una buona reputazione?

L'operatore ha una licenza valida ed è attivo sul mercato da anni. Per questo motivo Casino.com può essere considerato serio.

Come funziona la registrazione?

Dopo aver inserito tutti i tuoi dati personali, puoi registrarti al casinò e iniziare subito a giocare.

È disponibile un servizio di assistenza clienti?

Secondo la nostra esperienza con Casino.com, il servizio clienti dell'operatore è consigliabile. Tutto il personale è cordiale e risponde rapidamente a tutte le richieste.

Quali metodi di pagamento offre l'operatore?

Secondo la nostra recensione di Casino.com, i metodi di pagamento più utilizzati sono la carta di credito, il portafoglio elettronico e il bonifico bancario istantaneo.

L'operatore offre dei bonus?

L'operatore offre premi molto vantaggiosi, soprattutto ai nuovi clienti, per rendere conveniente la registrazione.

Conclusione

L'operatore è affidabile e offre ai suoi clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per sentirsi a proprio agio nel casinò, compresa un'ampia gamma di giochi, a cui se ne aggiungono continuamente di nuovi. Tutti i giocatori, principianti ed esperti, troveranno in questo casinò un ottimo svago.

Casino.com è famoso. Per qualsiasi dubbio o domanda sul casinò, sul sito web dell'operatore è disponibile un'utile sezione FAQ. In alternativa, si può contattare il servizio clienti via e-mail, chat dal vivo o telefono per gran parte della giornata. Il personale, cordiale e competente, risponde a tutte le domande dei clienti.

L'operatore è molto popolare tra i nuovi clienti, che vengono sorpresi da regali generosi subito dopo la registrazione. I bonus e i giri gratuiti offerti sono davvero notevoli, quindi vale la pena giocare in questo casinò. I bonus sono veri e propri regali, perché tutte le vincite ottenute possono essere prelevate in denaro reale, se vengono soddisfatte tutte le condizioni. Questo dimostra che Casino.com fa sul serio con i suoi bonus.

Nel complesso, si tratta di un operatore intuitivo, che colpisce già per la sua presenza online ben strutturata, e i nuovi clienti riescono a orientarsi subito. Il conto di gioco può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo ed è possibile giocare anche da mobile, restando così flessibili. Per l'uso su dispositivi mobili non è necessario scaricare alcun software aggiuntivo.

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