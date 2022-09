Ordinanza Regione. Dichiarazione sindaco Abramo

Ordinanza Regione. Il sindaco Abramo su scontro Governo-Regione e senza Tar

Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo:

CATANZARO 10 MAG - , “Pur non essendo mia minima intenzione commentare una sentenza pronunciata dal Tar, che rispetto rigorosamente, mi sento di esprimere profondo dispiacere per il braccio di ferro venutosi a creare tra il Governo e la Regione Calabria in ordine all’ordinanza emessa dalla presidente Santelli il 29 aprile scorso.



La governatrice calabrese è stata animata dalla sola volontà di far ripartire il più presto possibile l’economia nella nostra regione, dal momento che il numero dei contagi registratisi in Calabria non è stato drammatico come in altre aree del Paese. In una situazione sotto controllo, tramite quell’ordinanza, si è ritenuto opportuno accelerare una ripartenza che, comunque, nei prossimi giorni sarà probabilmente autorizzata dal Governo.



Nonostante personalmente non sia stato, sin da subito, nelle condizioni di applicare in toto la suddetta ordinanza, a causa della particolare morfologia della mia città, ho condiviso immediatamente lo spirito con cui ha operato la presidente Santelli, riconoscendo nel suo comportamento intenzioni positive e costruttive”.