Ordinazione di tre nuovi sacerdoti per l'arcidiocesi di Catanzaro - Squillace

L’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, grato alla Santissima e Beata Trinità, Dio che mai dimentica il suo popolo e dona nuove vocazioni alla nostra Chiesa, unitamente alla comunità diocesana e alle famiglie, con grande gioia annuncia l’Ordinazione Presbiterale dei diaconi: don Vitaliano Caruso, della parrocchia “San Francesco da Paola” in Catanzaro, don Riccardo Catanese, della parrocchia “Madonna del Carmine” in Uria di Sellia Marina (CZ), e di don Vito Muriniti, della parrocchia “San Giovanni Battista” in Borgia (CZ).

La celebrazione si svolgerà, domani, mercoledì 25 gennaio 2023, festa della Conversione di San Paolo, alle ore 17:00 presso la Basilica Concattedrale “Santa Maria Assunta” in Squillace (CZ).

I tre nuovi presbiteri presiederanno per la prima volta la Santa Messa: don Vitaliano Caruso, giovedì 26 gennaio alle ore 17:30 presso la parrocchia “Santa Teresa di Gesù Bambino” di Catanzaro;

don Vito Muriniti, sabato 28 gennaio alle ore 17:30 presso la parrocchia “San Giovanni Battista” in Borgia (CZ); don Riccardo Catanese, domenica 29 gennaio alle ore 17:00 presso la parrocchia “Madonna del Carmine” in Uria di Sellia Marina (CZ).