Orrore all'alba: uomo di 59 anni trovato morto a Udine, sospetto omicidio

UDINE. - Un uomo di 59 anni, originario di San Vito al Tagliamento, è stato trovato morto stamattina, alle prime luci dell'alba, a Udine nella zona di viale Volontari. La polizia sta indagando sul posto, e al momento non esclude alcuna ipotesi in merito alle cause della morte. Il corpo è stato scoperto nella galleria dell'ex cinema Capitol intorno alle 6 di sabato mattina da una passante che ha subito dato l'allarme.

Sono state trovate alcune ferite sul corpo del 59enne, e nonostante le manovre di rianimazione effettuate dall'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza inviati dalla Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, purtroppo non è stato possibile salvarlo. La situazione è al momento sotto indagine e si sospetta si possa trattare di un omicidio.