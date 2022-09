Orsolini salva il Bologna, la Samp ottiene un buon punto

BOLOGNA, 6 GENNAIO 2020- Il Bologna di Sinisa Mihajlovic non molla mai, e per l'ennesima volta, ottiene un pareggio a tempo quasi scaduto. Ci pensa Orsolini a rovinare la festa di Iachini, uscito dal campo teso, ammonito nel finale di gara causa proteste. Il Bologna, nonostante un Palacio in gran forma, non é mai riuscito a rimediare il pari, fino al minuto 94, minuto in cui Riccardo Orsolini ha disegnato una parabola imprendibile per Dragowsky.

Nell'altro match del pomeriggio, la Samp ha strappato un punto al Milan di Pioli. I blucerchiati hanno giocato un buon match, costruendo anche due o tre palle gol. Da segnalare gli infortuni di Ramirez e De Paoli, sostituiti dopo pochi minuti pee noie fisiche. La squadra di Ranieri ora attende il risultato di Lecce-Udinese, match valido per la salvezza fino a qualche minuto fa a rischio per via delle forti raffiche di vento. Si sta giocando regolarmente e il risultato é ancora fermo sullo 0-0.