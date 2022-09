Oscar 2020: stravince il coreano "Parasite", ecco tutti i vincitori

Si è appena conclusa la 92esima edizione degli Academy Awards.

Anche quest'anno a ciceronare l'evento sono state le tantissime celebrità presenti, che tra uno sketch e l'altro hanno annunciato i vincitori per tutte le categorie.

A trionfare con i 4 premi Oscar più importanti (miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior film internazionale e miglior film) è stato il coreano Parasite, primo film in lingua straniera a vincere l'Oscar come miglior film.

Per quanto riguarda i premi attoriali, l’Oscar al miglior attore e attrice non protagonista è andato a rispettivamente a Brad Pitt e Laura Dern, hanno invece brandito l’oscar per miglior attore e attrice protagonista: Joaquin Phoenix per Joker e Renèe Zellweger per Judy.

I premi tecnici se li sono divisi 1917 e Le Mans 66 – La Grande sfida.

Il grande escluso di questi Oscar 2020 è stato Martin Scorsese con il suo The Irishman, una lezione magistrale di cinema rimasta purtroppo a mani vuote.

Di seguito l'elenco completo di tutti i vincitori:





MIGLIOR FILM

PARASITE





MIGLIOR REGIA

BON JOON HO Per PARASITE





MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

JOAQUIN PHOENIX per JOKER





MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

RENÈE ZELLWEGER per JUDY





MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

BRAD PITT





MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

LAURA DERN





MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

PARASITE





MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

JOJO RABBIT





MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

TOY STORY 4





MIGLIOR FILM STRANIERO

PARASITE





MIGLIOR DOCUMENTARIO

AMERICAN FACTORY





MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (ID YOU'RE A GIRL)





MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

THE NEIGHBOR'S WIDOW





MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO

HAIR LOVE





MIGLIOR COLONNA SONORA

JOKER





MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

(I'M GONNA) LOVE ME AGAIN DA ROCKETMAN





MIGLIOR FOTOGRAFIA

1917





MIGLIOR EFFETTI SPECIALI

1917





MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

BOMBSHELL





MIGLIOR SCENOGRAFIA

C'ERA UNA VOLTA...A HOLLYWOOD





MIGLIORI COSTUMI

JACQUELINE DURRAN per PICCOLE DONNE





MIGLIOR MONTAGGIO

LE MANS 66 - LA GRANDE SFIDA





MIGLIOR SONORO

1917





MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

LE MANS 66 - LA GRANDE SFIDA





Articolo di Marcella Cerciello