Oscar 2025: "Anora" domina la notte degli Academy Awards

Los Angeles - La 97ª edizione degli Oscar ha incoronato Anora come miglior film, confermando il trionfo del regista Sean Baker. Il dramedy sulla vita di una sex worker di Brooklyn ha ottenuto cinque statuette, tra cui quella per la miglior attrice protagonista assegnata a Mikey Madison.

I vincitori principali della serata

Miglior film: Anora, prodotto da Alex Coco, Samantha Quan e Sean Baker.

Miglior regia: Sean Baker per Anora.

Miglior attore protagonista: Adrien Brody per The Brutalist.

Miglior attrice protagonista: Mikey Madison per Anora.

Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin per A Real Pain.

Miglior attrice non protagonista: Zoe Saldana per Emilia Pérez.

Miglior sceneggiatura originale: Sean Baker per Anora.

Miglior sceneggiatura non originale: Peter Straughan per Conclave.

Miglior film internazionale: I’m Still Here di Walter Salles.

Miglior film d’animazione: Flow di Gints Zilbalodis.

Le emozioni della notte degli Oscar

Sean Baker ha dedicato la vittoria di Anora “a tutti coloro che credono ancora nel cinema indipendente”, sottolineando come il film sia stato realizzato “con pochi soldi ma con tutto il cuore”.

Mikey Madison, a soli 25 anni, è diventata la più giovane attrice a vincere un Oscar dai tempi di Jennifer Lawrence nel 2013.

Adrien Brody ha invece emozionato il pubblico con il suo discorso: “Questo film rappresenta il trauma della guerra, l’oppressione e l’antisemitismo. Preghiamo per un mondo più giusto e inclusivo”.

Le sorprese e le delusioni della serata

Grande delusione per l’Italia: Isabella Rossellini, candidata come miglior attrice non protagonista per Conclave, ha visto sfumare il premio, assegnato a Zoe Saldana per Emilia Pérez. Anche Cynthia Sleiter, candidata per la scenografia dello stesso film, è rimasta a mani vuote.

Momenti memorabili della cerimonia

Standing ovation per i vigili del fuoco di Los Angeles, elogiati dal conduttore Conan O’Brien per il loro impegno contro gli incendi devastanti della città.

Omaggio a Gene Hackman: Morgan Freeman ha aperto il segmento In Memoriam con un toccante tributo alla leggenda del cinema scomparsa recentemente.

Gag iniziale horror di Conan O’Brien: il conduttore ha aperto lo show con una scena ispirata a The Substance.

Moda e politica sul red carpet: Guy Pearce ha sfilato con una spilletta pro-Gaza, mentre Timothée Chalamet ha sorpreso con un outfit giallo canarino firmato Givenchy.

Gli altri premi della serata

Miglior colonna sonora: Daniel Blumberg per The Brutalist.

Miglior canzone originale: El Mal da Emilia Pérez.

Miglior trucco e acconciatura: The Substance.

Miglior corto d’animazione: In the Shadow of the Cypress.

Miglior corto live action: I’m Not a Robot.

Miglior documentario: No Other Land.

Miglior documentario corto: The Only Girl in the Orchestra.

Migliori effetti visivi e miglior sonoro: Dune: Part Two.

Migliori costumi: Wicked.

Un’edizione da ricordare

Gli Oscar 2025 hanno premiato il cinema indipendente e i temi sociali, con pellicole come Anora, The Brutalist e I’m Still Here che hanno affrontato storie di emarginazione e resistenza. La cerimonia, tra momenti di spettacolo e discorsi commoventi, ha ribadito il potere del cinema di raccontare il mondo e le sue contraddizioni.