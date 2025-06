Ospedale di Medicina Veterinaria: Talerico propone Parco Romani come sede strategica

Tempo di lettura: ~2 min

In attesa della riattivazione del corso di laurea in Medicina Veterinaria, il consigliere regionale Antonello Talerico ha avanzato già al Rettore di Umg, Prof. Cuda, una proposta per individuare la sede del futuro Ospedale Veterinario: Parco Romani.

Secondo Talerico, la struttura – un’area di circa 32.000 mq – rappresenterebbe una soluzione ideale da riconvertire per finalità ospedaliere. Un’opportunità non solo per dare impulso al progetto formativo universitario, ma anche per restituire funzionalità e valore a una parte della città rimasta per anni incompiuta e al centro di numerose criticità.

"Parco Romani – spiega Talerico – ha una posizione logistica invidiabile, grazie alla presenza della metropolitana che lo collega agevolmente a tutta la città, inclusa la zona sud. Si tratta di una scelta strategica, comoda e funzionale, che merita di essere approfondita seriamente."

La proposta è già stata portata all'attenzione del Rettore dell’Università Magna Graeciae nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per valutare l'avvio di una istruttoria tecnica, amministrativa e strutturale, volta a verificare la fattibilità del progetto. Fondamentali saranno le valutazioni di compatibilità urbanistica ed edilizia, oltre alla stima dei costi per l’acquisto e la riconversione della struttura.

"La realizzazione dell’Ospedale Veterinario a Parco Romani – aggiunge Talerico – rappresenterebbe una soluzione per superare il mancato impiego della struttura e per allieviare i danni che la vicenda ha causato alla Città, ai cittadini ed agli investitori, contribuendo a far rivivere un'area importante della città."

Il consigliere regionale si dice fiducioso nel sostegno istituzionale all’iniziativa: "Sono sicuro che molti consiglieri comunali potrebbero sostenere questa proposta, tra cui il consigliere Giovanni Costa, che per primo mi ha sollecitato a valutare questa soluzione."

