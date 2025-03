Oss scorrimento graduatoria dell’Ex Mater Domini.

Si allo scorrimento della graduatoria Oss dell’ex Mater Domini e di altra graduatoria per il profilo di infermieri, grazie anche alla legge regionale di proroga delle graduatorie – proposta dal Consigliere regionale Antonello Talerico – e, che aveva evitato la “perdita di validità” di tutte le graduatorie “sanitarie”.

Così l’A.O.U. Dulbecco con la delibera n. 215/2025 del 06/03/2025 rilevata la necessità di sostituire il personale del comparto Area Sanità assente per interdizione dal lavoro per gravidanza, astensione obbligatoria e/o aspettativa ha deciso di contrattualizzare a tempo determinato ulteriore personale ed in particolare 13 infermieri, 6 operatori socio-sanitari e 1 tecnico sanitario di laboratorio.

La sostituzione di tali figure professionali risulta indispensabile per continuare a garantire le attività di supporto senza pregiudizio per la sicurezza di pazienti e operatori, nonché l’erogazione delle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.

Tale reclutamento adottato in forza del DCA 107/2015 non è soggetto ad alcuna preliminare autorizzazione da parte della Regione Calabria trattandosi di sostituzioni di personale appartenente al ruolo sanitario assente per malattia, aspettativa non retribuita, gravidanza, puerperio, siccome previste dai vigenti CCNL di categoria.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla Legge Regionale n° 34 del 22 ottobre 2024 con la quale sono state prorogate di ulteriori 24 mesi dalla scadenza l’efficacia delle graduatorie approvate nell’anno 2022.