PagoPA. Il Comune aderisce alla piattaforma per i pagamenti elettronici

BOVALINO (RC), 05 MAR - (Riceviamo e pubblichiamo)

Il sistema Pago PA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL. Infatti, con il sistema PagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano all’iniziativa.

Anche il Comune di Bovalino ha aderito all'iniziativa e nella sezione dedicata (www.comune.bovalino.rc.it) è possibile accedere al sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento relativo a tasse, imposte e pagamenti vari dell'Ente. Si tratta di un servizio attivo 24 ore su 24, rivolto ai cittadini per velocizzare le procedure di pagamento nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il sistema è semplice e intuitivo: basterà accedere alla sezione dedicata sul sito del Comune e seguire la procedura guidata. Non è necessario registrarsi, ma sarà sufficiente inserire i propri dati e quelli relativi al documento che si dovrà pagare. Per i pagamenti con PagoPA è possibile utilizzare: Carta di credito, Carta di debito, Bonifico bancario (disponibile solo se la banca ha aderito al sistema pagoPA), altri (paypal, ecc.).

L'Amministrazione comunale esprime soddisfazione perché siamo uno dei primi Enti della Locride ad offrire un ulteriore servizio ai propri cittadini. La digitalizzazione del pagamento, con la progressiva riduzione dell’uso del contante, è in grado di garantire vantaggi non solo per le pubbliche amministrazioni, ma soprattutto per i cittadini attraverso una modalità di pagamento semplice e totalmente affidabile.

L'Amministrazione Comunale