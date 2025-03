Calcio 30ª giornata di Serie B. Palermo-Cremonese 2-3: Dionisi amareggiato, Stroppa esulta per la rimonta (Video)

Palermo-Cremonese 2-3: Dionisi e Stroppa analizzano il match della 30ª giornata di Serie B





La sfida tra Palermo e Cremonese si è chiusa con una rimonta clamorosa della squadra lombarda, che ha ribaltato il doppio svantaggio iniziale e si è imposta per 3-2 al Barbera. Un risultato che lascia amarezza in casa rosanero, mentre regala entusiasmo ai grigiorossi, sempre più lanciati verso la zona alta della classifica.





Mister Dionisi: "Una sconfitta difficile da accettare"

Mister Dionisi, tecnico del Palermo, ha espresso tutto il suo rammarico nel post-partita, sottolineando la delusione per il blackout finale che è costato la sconfitta:

“Delusione e rabbia per questa sconfitta. Un peccato per la partita che avevamo interpretato bene contro una squadra forte. Dopo l'1-0 abbiamo avuto la forza di raddoppiare, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo concesso il 2-1 subito dopo il nostro secondo gol. Questo è il rammarico più grande."





Il tecnico rosanero ha poi analizzato il momento chiave della gara:

“Abbiamo perso concentrazione e subìto gol che di solito non prendiamo. Il secondo lo abbiamo incassato da dentro l'area piccola, dobbiamo migliorare nell'aggressività mentale negli ultimi 15 minuti. Dopo cinque risultati utili consecutivi, non ci possiamo permettere questi cali. Le partite non finiscono mai e oggi lo abbiamo pagato caro."





Ora il Palermo avrà due settimane per preparare la sfida contro la Salernitana, una pausa che servirà per ricaricare le energie e correggere gli errori commessi:

“Dobbiamo essere più bravi a prepararci per la prossima gara, sarà una partita importante e decisiva. In casa sul 2-0 non possiamo più permetterci di farci rimontare così."





Mister Stroppa: "Prestazione straordinaria, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine"

Di tutt'altro umore Mister Stroppa, allenatore della Cremonese, che ha elogiato la reazione dei suoi uomini:

“C'è grande soddisfazione, la vittoria è arrivata perché la squadra non si è mai disunita nonostante il doppio svantaggio. Abbiamo dominato la partita dall'inizio alla fine, concedendo poco. Eravamo sotto 2-0 senza capire bene il motivo, ma i ragazzi hanno avuto una reazione incredibile. La sensazione era che potessimo ribaltarla e così è stato."





Stroppa ha poi evidenziato il contributo fondamentale dei cambi:

“Chi è entrato ha dato un apporto eccezionale, ma voglio sottolineare anche chi era in panchina: sembrava giocassero anche loro. Questo spirito di gruppo è una delle cose che mi rende più orgoglioso."





La Cremonese sta attraversando un ottimo momento di forma e, dopo il successo contro il Palermo, punta a consolidare la propria posizione in classifica:

“Vincere qui, in un contesto da Serie A, ci dà una spinta importante per le ultime otto gare della stagione. Sono mattoncini fondamentali per la nostra autostima e consapevolezza. Ora ci godiamo questa vittoria, ma da mercoledì torneremo al lavoro per affrontare al meglio il Cittadella."





La Cremonese resta così pienamente in corsa per un piazzamento nelle prime posizioni della classifica, con il quarto posto ormai consolidato e la possibilità di insidiare le squadre che la precedono. Mister Stroppa non si sbilancia sugli obiettivi finali, ma tiene alta la tensione:

“Partita dopo partita cercheremo di vincerle tutte, poi faremo i conti a maggio. La squadra è in salute e dobbiamo continuare su questa strada."





Con questa rimonta, la Cremonese manda un segnale forte al campionato, mentre il Palermo dovrà ripartire dalla delusione per non compromettere la propria corsa verso i playoff.