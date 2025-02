Paliano, 19enne investita dopo un litigio: denunciato l’ex fidanzato

Diciannovenne investita da un'auto, denunciato il fidanzato. Una relazione tormentata sfociata in tragedia

Un rapporto difficile, costellato da litigi e riappacificazioni, fino alla notte di domenica quando una diciannovenne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto. Il conducente, il suo ex fidanzato di 22 anni, è stato denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso. Il giovane, recatosi spontaneamente in caserma, si è difeso dichiarando: "Non mi sono accorto di nulla".

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è avvenuto in via San Francesco, a Paliano, al confine tra la provincia di Frosinone e la campagna romana. Intorno alle 23, alcune telefonate al 112 hanno segnalato una ragazza riversa sull'asfalto, investita da un'auto che si è allontanata senza prestare soccorso. I carabinieri e il personale del 118 sono giunti immediatamente sul posto, riscontrando un politrauma e serie ferite a una gamba.

Data la gravità delle condizioni, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che ha trasferito la giovane all'ospedale San Camillo di Roma.

Una relazione burrascosa

Le indagini dei carabinieri hanno rapidamente condotto a un nome: quello dell'ex fidanzato della vittima. Una storia sentimentale fatta di continui litigi, tanto che in passato le forze dell'ordine erano già dovute intervenire per sedare le loro discussioni. Figlia di un sottufficiale delle forze armate, la ragazza aveva un rapporto altalenante con il giovane, che non aveva mai avuto problemi con la giustizia. I due, secondo le testimonianze, avevano litigato anche nel pomeriggio di domenica in piazza a Paliano, salvo poi riappacificarsi.

Il racconto del giovane

Venuto a sapere dell'incidente, il ventiduenne si è presentato spontaneamente in caserma, raccontando la sua versione dei fatti. Ha spiegato di aver avuto un nuovo diverbio con la ragazza mentre erano in auto. La discussione sarebbe degenerata al punto che lei sarebbe scesa dall'auto minacciando di buttarsi sotto per impedirgli di andarsene. Il giovane ha dichiarato di non essersi accorto di averla urtata, sostenendo di essersi allontanato senza comprendere la gravità della situazione.

Le indagini in corso

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere della zona. L'auto coinvolta, una Volkswagen Golf, è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Frosinone per lesioni stradali e omissione di soccorso. La ragazza resta ricoverata in prognosi riservata.

Un episodio che scuote la comunità

L'incidente ha profondamente colpito la comunità locale, che ben conosceva la coppia e i loro trascorsi. Il dibattito sulla violenza nelle relazioni giovanili torna alla ribalta, con un monito su quanto sia fondamentale prestare attenzione ai segnali di rapporti tossici e intervenire per prevenire situazioni che possono sfociare in tragedie.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità.