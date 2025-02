Pallanuoto in Sardegna: il bollettino del 16 febbraio 2025

C’è una sola squadra sarda che nel sabato pallanuotistico di serie C, può sorridere di gusto: è la Promosport Cagliari che conserva primato e punteggio pieno dopo aver offerto una prova collettiva di interessante spessore, in attesa delle sfide che contano.

Ma la quinta giornata di ritorno ha portato anche tanta mestizia alle altre protagoniste isolane, tutte uscite sconfitte dai loro rispettivi impegni. Lascia parecchio di sale lo stop casalingo della Rari Nantes Cagliari che vede infrangersi momentaneamente i sogni di alta classifica, per di più davanti al proprio pubblico. Più coerenti invece le sconfitte di Luna Sestu e Promogest Cagliari che però non demordono nel loro tentativo di far maturare i loro vivai per futuri più rosei.

VIS NOVA TRAVOLTA DALLA LEADER CAMPIDANESE

A Terramaini la capolista parte come un razzo lasciando completamente disorientati i laziali del Vis Nova, anche loro alla ricerca di una fisionomia definita in un girone che li ha visti sempre perdenti. Già dopo due quarti di gioco il divario appare incolmabile (11-2) e tutta quella foga mostrata all’inizio giustamente viene centellinata nei restanti minuti di gioco. Il risultato finale rimane sempre di quelli che confermano un netto dominio: 18-5. I tecnici locali non lesinano parole di encomio ai ragazzi ma come sempre accade sono i realizzatori che vengono coccolati maggiormente perché è con il loro contributo che il pallottoliere si muove: e quindi onore e gloria a Filippo Bassetti, Marco Alcibiade e Claudio Curviolu. Con l’umore a mille, ma tenendo alta la concentrazione, i campidanesi si preparano alla prima sfida di vertice perché nella piscina Sicbaldi arrivano i civitavecchiesi del Centumcellae, appena tre lunghezze indietro e reduci dalla prima sconfitta patita dall’altra leader del girone, il Grifone. Gli appassionati sono chiamati a rapporto per sostenere una squadra sollecitata a sprigionare tutto il suo valore e a mantenere il comando.

UNA RARI NANTES SPRECONA CALA TROPPO PRESTO IL SIPARIO

Mai dare nulla per scontato. La Rari Nantes ringrazia il proprio pubblico a capo chino perché stavolta non è riuscita ad offrire la solita prova convincente. A dire il vero la squadra ha costruito tanto, specie nella prima parte della contesa, ma ha difettato parecchio in freddezza quando c’erano da sfruttare con lucidità delle ghiotte occasioni, grandi come una casa. E si sa, quando non si quaglia la punizione è immediata, specie se dall’altra parte della barricata c’è una Virtus Flaminio che ha imparato bene a cogliere la palla al balzo nella costruzione di azioni propizie. E una volta preso il largo (1-4) per i cagliaritani è stato un problema non da poco cercare di riagguantarli. Si sperava che l’intervallo producesse quell’energia tipica di chi vuole riscattarsi ma a prevalere è stata la stanchezza e gli ospiti hanno gestito il congruo vantaggio con molta circospezione, badando all’essenziale. Ora le due compagini si trovano assieme in classifica.

A MONTEROTONDO UNA LUNA DIMESSA A SPRAZZI

Come fermare l’eclissi del Luna Sestu è il rompicapo preferito dei suoi sostenitori che però tengono alto l’umore nello spogliatoio perché basta un piccolo fremito per rivoluzionare i connotati. La quinta debacle consecutiva si concreta a Monterotondo, al cospetto dell’Olgiata 20.12. I padroni di casa ne fanno 24, i sardi 5, un dato che mostra inevitabilmente una carenza difensiva che con appena, appena più attenzione potrebbe essere limata. Segnali ottimistici giungono invece dal reparto offensivo dove Teall e Pisu manifestano un bagaglio tecnico che può far male. È sul loro talento che l’intero gruppo deve ispirarsi nel trovare il bandolo della matassa.

JUVENTUS DEVASTANTE CONTRO LA PROMOGEST

Monterotondo non porta bene neppure alla Promogest che viene travolta da una debordante Juventus Nuoto. Che il match sia senza storia lo si intuisce scrutando il risultato finale: 22-3. Oltre ad una debolezza di fondo sicuramente il team quartese è incappato nella classica giornata stortissima dove nulla funziona, mentre al contrario, tutto riesce ai padroni di casa. Di questa gara è meglio che non rimangano ricordi indelebili a meno che non serva da sprone per gli impegni futuri. Un reset sarebbe auspicabile già da sabato prossimo quando, sempre nel centro della Città metropolitana di Roma, è atteso il derby tra cenerentole con la Vis Nova.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 5^ giornata d’andata

Centumcellae PN - Grifone Nuoto 14 - 18

Olgiata 20.12 - Luna Sestu 24 - 05

RN Cagliari - Virtus Flaminio 05 - 09

Juventus Nuoto - Promogest Quartu SE 22 - 03

Promosport Cagliari - RN Vis Nova Monte.do 18 - 05

CLASSIFICA

Promosport Cagliari, Grifone Roma 15

Centumcellae Civitavecchia 12

Rari Nantes Cagliari, Virtus Flaminio Monterotondo, Juventus Nuoto Monterotondo 9

Olgiata 20.12 Monterotondo 6

RN Vis Nova Monterotondo, Luna Sestu, Promogest Quartu S. Elena 0

Le prossime (22/02/2025)

RN Vis Nova Monte.do - Promogest Quartu S. Elena

Promosport Cagliari - Centumcellae Civitavecchia (15:00 - Piscina Terramaini)

Olgiata 20.12 - Rari Nantes Cagliari

Luna Sestu - Grifone Roma (17.30 – Piscina Comunale Sestu)

Virtus Flaminio - Juventus Nuoto

Nella foto: Pallanuotisti del Luna Sestu