Pallanuoto in Sardegna: il punto della 6^ giornata in C maschile

Al primo test veramente impegnativo del campionato, la Promosport Cagliari non si fa trovare impreparata e sfrutta in pieno il fattore casalingo continuando a dominare il girone in compagnia del Grifone, compagine romana che dovrà incrociare sabato prossimo nella piscina comunale di Terramaini.



La bella notizia non trova repliche da parte delle altre società conterranee che animano il girone 5 gestito dal Comitato FIN Sardegna. La Rari Nantes incappa nel secondo passo falso consecutivo, mentre Promogest Quartu e Luna Sestu incrementano il loro tasso d’esperienza ma non danno ancora segnali concreti di poter finalmente muovere la classifica.

CAPOLISTA PIMPANTE CON UN BASSETTI IN SUPER FORMA

Quando il match diventa big, gli appassionati si moltiplicano e rendono ancor più spettacolare il colpo d’occhio nell’impianto di Terramaini. I padroni di casa imitano i pari leader del Grifone che nella scorsa giornata avevano dettato legge sul Centumcellae, così che il team civitavecchiese sembra temporaneamente fuori dalla lotta al vertice. Le due contendenti sanno come barcamenarsi nelle varie zone dello specchio d’acqua e i capovolgimenti di fronte sono continui. I cagliaritani prendono con caparbietà l’iniziativa e infatti per tre volte si trovano a condurre, a compimento di fraseggi godibili, figli sovente di un contropiede ben congegnato ma spesso non finalizzato per disattenzioni banalissime. Le ingenuità si fanno vedere anche tra gli artefici del muro difensivo e consentono ai laziali di rimanere sempre in partita. Non sono mancate le delusioni di pubblico e protagonisti per alcune interpretazioni arbitrali, ritenute appena, appena fantasiose, ma fortunatamente anche quelle non hanno inciso sul risultato sebbene 14 falli sul groppone e appena 8 subiti possano sembrare un’incongruità. Ma tra gli addetti ai lavori il buon momento della Promosport va letto nella perfetta sincronia tra i reparti, l’impeccabile commistione tra gli interpreti che sanno come aiutarsi reciprocamente. E poi, ciliegina sulla torta, un Filippo Bassetti col fiuto della rete, sempre pronto a gonfiarla quando l’occasione diventa propizia. E quando capita cinque volte su dodici complessive, il tesoretto comincia ad essere importante.

RARI NANTES BELLA SOLO A METÀ CEDE NELLA RIPRESA

Dispiace che lo storico sodalizio del capoluogo sardo abbia momentaneamente smarrito lo smalto delle prime sfide stagionali. A Monterotondo tutto comincia per il meglio e all’intervallo i rarinantini si trovano avanti per 5-3. Poi all’improvviso calano le tenebre, i giocatori di casa si trasformano in lupi mannari e cominciano ad infierire senza pietà. Talmente affamati di reti quelli dell’Olgiata 20.12 che ne mettono a segno sette consecutive solo nel terzo tempo, e continueranno a mietere anche nell’ultima frazione. Chi sta dietro le quinte sa dare una spiegazione anche a questa mattanza: la rosa campidanese, per tre quarti, consta di cartellini freschi e colmi di aspettative, visto che abbondano gli under 18 e pure gli under 16. Di conseguenza si capisce anche come in tenera età diventi complicato mantenere la concentrazione per tutti i 28 minuti effettivi. Ma a furia di prenderle, arriverà anche il giorno dove si imparerà a darle e da quel momento si potrà parlare di collettivo smaliziato che non avrà più paura di niente.

L'INIZIO SHOCK DELLA PROMOGEST È DETERMINANTE

La maledizione del 7-0 colpisce anche la Promogest, in casa della RN Vis Nova Monterotondo. Solo che a differenza del club cagliaritano, i quartesi vengono aggrediti nella prima parte della sfida. Il divario iniziale non verrà più colmato, ma almeno non si assiste più ad un monologo laziale. Il successivo botta e risposta rende la gara piacevole da vedere e lo staff tecnico sardo avrà nuovi interessanti spunti su cui intervenire onde evitare il ripetersi di mancamenti così vistosi.

IL GRIFONE SBANCA, MA LA LUNA BRILLA A MODO SUO

Il testacoda del campionato privilegia ovviamente la capolista Grifone che passeggia nella palestra comunale di Sestu. Ma le venticinque reti di scarto non rendono giustizia ai lunari che mostrano grandi progressi in fase di transizione, determinanti nell’evitare le controfughe avversarie. In attesa di vederli all’opera nell’incontro di cartello previsto sabato prossimo, i grifoni romani, con le loro punte di diamante Lapenna e Presciutti danno un saggio della loro rinomata sapienza agonistica. Ma il team locale non palesa timori reverenziali e accusa i colpi con maturità tirando avanti come se niente fosse, con l’intento di pungere il più forte possibile. Una reazione che può essere utile quando Luna si scontrerà con pianeti più abbordabili. Nonostante il congruo numero di segnature, gli eroi del giorno sono i due portieri locali Picciau e Durzu che nonostante siano continuamente presi di mira dai cecchini romani riescono a sbracciarsi da un palo all’altro, regalando numeri strepitosi. Dai dirigenti sestesi arrivano solo parole d’incoraggiamento: “La strada è questa, ed è in salita, ora serve percorrerla tutta”.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 6^ giornata d’andata

RN Vis Nova Monte.do - Promogest Quartu S. Elena 15 - 08

Promosport Cagliari - Centumcellae Civitavecchia 12 - 10

Olgiata 20.12 - Rari Nantes Cagliari 15 - 08

Luna Sestu - Grifone Roma 05 - 30

Virtus Flaminio - Juventus Nuoto 07 - 06

CLASSIFICA

Promosport Cagliari, Grifone Roma, 18

Centumcellae Civitavecchia, Virtus Flaminio Monterotondo 12

Rari Nantes Cagliari, Juventus Nuoto Monterotondo, Olgiata 20.12 Monterotondo 9

RN Vis Nova Monterotondo 3

Luna Sestu, Promogest Quartu S. Elena 0

Le prossime (01/03/2025)

Centumcellae Civitavecchia - Promogest Quartu S. Elena

Promosport Cagliari - Grifone Roma (h. 15:00 – Terramaini)

Rari Nantes Cagliari - Juventus Nuoto Monterotondo (h. 16:30 - Terramaini)

Luna Sestu - RN Vis Nova Monterotondo (h. 17:30 – Piscina Comunale)

Virtus Flaminio - Olgiata 20.12

Nella foto: cinque reti per Filippo Bassetti della Promosport (Foto Claudia Lazzara)