Pallanuoto in Sardegna: il punto della C maschile dopo quindici giornate

La primavera genera scompensi, l’importante è non diventarne completamente vittime. E la Promosport evita di naufragare sul campo dei loro inseguitori più vicini assicurandosi un pareggio che vale platino perché il distacco tra le due rimane di nove punti ad appena quattro sfide al termine della stagione regolare.

La natura si sveglia, le giornate sono più lunghe ma anche gli adolescenti della Rari Nantes sembrano avere un brutto rapporto con questo periodo dell’anno. La tenuta mentale è un grosso scoglio da levare con la dinamite e anche l’andamento a corrente alternata genera alla lunga le crisi di risultati, ma urge una poderosa virata perché il terzultimo posto mette ansia e inoltre incombono anche le finali nazionali giovanili.

Il club cagliaritano viene scavalcato dalla Vis Nova che al fischio finale si ritrova ad amministrare ben sette punti di vantaggio nella piscina del Centro Nuoto di Quartu S.Elena, dove i nuotatori della Promogest sono di casa. Per fortuna, alla debacle casalinga dei maschi, si contrappone il successo fuori le mura della B femminile che detta legge a tu per tu, guarda caso, con la Vis Nova.

Infine risultato scontato tra le due formazioni agli antipodi, con gli imbattuti del Grifone Roma che “menano” il Luna ma non come accadde all’andata dove il divario fu più largo. La squadra sestese, nel recupero della quinta di ritorno, cede anche all’Olgiata mettendo però in vetrina tanti quattordicenni vogliosi di fare esperienza.

LA PROMOSPORT EVITA SCONFITTA IN EXTREMIS

In tanti tirano un sospiro di sollievo per quella rete a fil di sirena che ha riappianato un divario con i Centumcellae che molto spesso, nell’arco della disputa, si attestava pure a due lunghezze. Insomma, il team di Civitavecchia ha fatto il possibile per riaccendere la lotta alla seconda piazza che apre le porte ai play off ma al collettivo cagliaritano va il merito di averci creduto fino in fondo. A questo punto la seconda fase è davvero vicinissima.

I BLACK OUT RARINANTINI PREOCCUPANO SOLO IN PARTE

I piccoli di casa sono da applausi nei primi due quarti, poi sciupano occasioni incredibili prima di tirare i remi in barca e assistere alla definitiva presa di Terramaini da parte dell’Olgiata.

Gestire nel migliore dei modi i momenti di difficoltà dei suoi ragazzi è il grande cruccio di coach Giuseppe Postiglione, consapevole che sia lo scotto da affrontare in questo primo gradino della pallanuoto che conta. D’altronde si parla di profili che davanti hanno ancora due categorie giovanili prima di diventare senior; ma se far accettare una sconfitta è complicato tra i più attempati, figuriamoci con loro.

Cosa si farà in casa Rari Nantes per gestire al meglio questo ultimo segmento stagionale? “Lavoreremo per dare continuità all’approccio iniziale delle partite” – dichiara Postiglione – “senza trascurare tanti altri aspetti, come l’atteggiamento psicologico nella consapevolezza che è necessario dare tempo, a questi giovani, di crescere. A parte l’obiettivo salvezza, spingeremo la squadra a fare più punti possibili, idonei a creare una mentalità positiva”.

Dieci atleti su quattordici saranno impegnati nelle fasi nazionali juniores e allievi, due eventi importanti che inducono ad un ulteriore sforzo fisico e mentale.

A PICCOLI PASSI SI CRESCE ANCHE IN CASA LUNA

La “linea verde” lunare si segue anche negli scontri più proibitivi. Coach Giacomo Orrù si serve di appena undici atleti, di cui quattro maggiorenni. E proprio in questi confronti che l’esperienza comincia a sbocciare. La capolista Grifone viene manovrata sapientemente da capitan Federico Lapenna, 65 presenze nella Nazionale maggiore, che esorta i suoi provetti compagni a fare sempre di meglio. E lo stesso Orrù si rende conto di quanto siano cresciuti i baby capitolini nel giro di poche settimane; ciò non gli impedisce di sottolineare che anche i suoi allievi fanno intravedere miglioramenti, specie in difesa. Ma se proprio deve fare un nome, il coach esalta il rendimento di Lorenzo Pisu che non disdegna di pungere anche in attacco. Anche nel recupero domenicale casalingo con l’Olgiata, i sestesi confermano di essere in fase ascendente.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 15^ giornata (sesta di ritorno)

Grifone Nuoto – Luna 25 – 05

Promogest - RN Vis Nova 06 - 13

Centumcellae – Promosport 13 - 13

Rari Nantes Cagliari - Olgiata 20.12 06 - 12

Juventus Nuoto - Virtus Flaminio (07/05)

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma 42, Promosport Cagliari 34, Centumcellae Civitavecchia 25, Olgiata 20.12 Monterotondo 23, Juventus Nuoto Monterotondo 22, Virtus Flaminio Monterotondo 21, RN Vis Nova Monterotondo 19, Rari Nantes Cagliari 18, Promogest Quartu S. Elena 3, Luna Sestu 0.

Le prossime (10/05/2025)

16^ giornata (settima di ritorno)

Grifone Nuoto – Promosport

Promogest – Centumcellae (h. 14:00 Centro Nuoto Quartu)

Juventus Nuoto - Rari Nantes Cagliari

RN Vis Nova – Luna

Olgiata 20.12 - Virtus Flaminio

Recuperi

Luna - Olgiata 20.12 06 - 22

Virtus Flaminio - Rari Nantes Cagliari (11/05)

Promogest - Juventus Nuoto (18/05) 14:30 – Centro Nuoto Quartu

RN Vis Nova – Promosport (01/06)

Grifone Nuoto – Centumcellae (da definire)

B FEMMINILE:

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3 (C.R. Lazio)

Risultati 12^ giornata (terza di ritorno)

Acquademia - Italica 08 - 11

Roma Vis Nova PN – Promogest 11 - 18

Castelli Romani - Circolo Villani San Prisco 12 - 11

Aqvaroma - SIS Roma 08 - 25

Riposa: Team Centro Italia

CLASSIFICA

Castelli Romani 30, Italica 27, SIS Roma 21, C.lo Villani S. Prisco, Promogest 18, Acquademia 15, Team Centro Italia 12, Roma Vis Nova 2, Aqvaroma 0,

Le prossime (10-11/05/2025)

13^ giornata (quarta di ritorno)

Castelli Romani – Aqvaroma

Team Centro Italia - Roma Vis Nova PN

Circolo Villani San Prisco - Acquademia

SIS Roma - Italica

Riposa: Promogest

