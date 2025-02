Pallanuoto in Sardegna: il punto della serie C al 09/02/2025

La Promosport Cagliari condivide con le laziali Grifone e Centumcellae la prima posizione nel girone 5 della serie C maschile, dove però, dopo quattro giornate non si sono mosse dallo zero in classifica Luna Sestu e Promogest Quartu. Positivo infine il rendimento della Rari Nantes Cagliari che fa registrare il terzo successo stagionale ponendola a ridosso delle battistrada.

Quanto alla capolista campidanese, dopo aver battuto Luna, Promogest e Juventus in casa, affronta positivamente la prima attraversata del Tirreno con una condotta perentoria sin dai primi minuti di gioco. Nella piscina Roghi di Monterotondo i motivati atleti ospiti sembrano non risentire gli effetti che rinnovamento della rosa avrebbe potuto scatenare. Nonostante l’abbassamento dell’età media, infatti, il collettivo si esprime alla grande, senza contare che nell’ultima settimana non si è potuto allenare per la mancata apertura della piscina dislocata in località Terramaini.



Il disagio fortunatamente non ha inciso nel rendimento che è stato comunque sopra le righe con un ritmo di gara encomiabile e una concentrazione mai andata in vacanza. Se proprio deve emergere un nome tra i protagonisti, gli esperti all’unanimità indicano Filippo Bassetti, autore di sei reti. Ma un plauso va riservato anche alla difesa, sempre coordinata nelle sue movenze con il duplice intento di evitare dispiaceri e avviare con celerità ficcanti contropiedi.

Anche i rarinantini vanno a vincere in Penisola sul campo del Vis Nova. Il risultato di misura testimonia quanto si sia combattuto in acqua; anche se i ragazzi di Peppe Postiglione hanno tanto da recriminare per diversi tiri di rigore falliti. Ma nel complesso carattere e lucidità hanno fatto la differenza specie quando il tempo regolamentare andava ad esaurirsi.

La Promogest inanella il quarto insuccesso consecutivo che fortunatamente non preoccupa più di tanto perché il gioco lo sa macinare, solo che in attacco deve perfezionare mira e passaggi chiave per rendere maggiormente insidiose le sue offensive. Anche in difesa sono da rivedere alcuni meccanismi e lo staff tecnico ha intenzione già dai prossimi giorni di perfezionare questo aspetto in vista delle gare decisive per la permanenza nella serie.



Quanto alla gara di sabato scorso la Virtus Flaminio sfrutta nel miglior modo le occasioni create e chiude in vantaggio il primo quarto. Il dominio laziale prosegue nei segmenti successivi ma a fine gara i padroni di casa meritano comunque un bravo di incoraggiamento.

Troppo forti e nerboruti i rappresentanti del Centumcellae che a Sestu nuotano in scioltezza confermando di essere gruppo da meritare la prima posizione in classifica. Giornata davvero brutta per il portiere lunare, per niente aiutato dalla retroguardia che non ha saputo arginare i ripetuti attacchi. Certo è che la tifoseria locale vorrebbe i propri beniamini più “cattivi” nella gestione della gara, lasciando a bordo piscina i timori reverenziali. Ma anche nel caso del team sestese le attenzioni sono focalizzate sui match salvezza e gare di questo tipo servono comunque a costruire una mentalità coesa per le future asperità.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 4^ giornata d’andata

Olgiata 20.12 – Promosport Cagliari 06 – 15

Promogest Quartu S. Elena – Virtus Flaminio 7 – 14

RN Vis Nova Monterotondo – Rari Nantes Cagliari 08 – 09

Luna Sestu – Centumcellae 05 – 34

Grifone Nuoto – Juventus Nuoto 22 – 11

CLASSIFICA

Promosport Cagliari, Grifone Roma, Centumcellae Civitavecchia 12

Rari Nantes Cagliari 9

Virtus Flaminio Monterotondo, Juventus Nuoto Monterotondo 6

Olgiata 20.12 Monterotondo 3

RN Vis Nova Monterotondo, Luna Sestu, Promogest Quartu S. Elena 0

Le prossime (15/02/2025)

Centumcellae PN - Grifone Nuoto

Olgiata 20.12 - Luna Sestu

RN Cagliari - Virtus Flaminio (Terramaini, 15:00)

Juventus Nuoto - Promogest Quartu SE

Promosport Cagliari - RN Vis Nova Monte.do (Terramaini, 16:30)

Nella foto: la Promosport Cagliari