Pallanuoto in Sardegna: il punto della serie C alla prima di ritorno

Dopo il giro di boa, pare abbiano quasi completamente monopolizzato il raggruppamento “sardo”. Al Grifone Roma e alla Promosport Cagliari, rispettivamente prima e seconda, solo un cataclisma dovrebbe compromettere la loro imperiosa ascesa verso i play off. Ci ha messo del suo anche il Centumcellae, terza forza del campionato, che per la seconda volta consecutiva perde di misura contro avversarie che sulla carta erano da battere. Sul campo clorato capitolini e isolani sguazzano a loro piacimento con avversarie dagli organici evidentemente impossibilitati a reggere la loro onda d’urto.

Vincendo il derby del Campidano meridionale la Rari Nantes dimezza il ritardo nei confronti dei civitavecchiesi e dal mezzo della graduatoria è invitato ad osare ancora di più.

Promogest e Luna sono chiamati ad ulteriori banchi di prova, magari con squadre più abbordabili delle due “cugine” corregionali mostratesi imprendibili.

In serie B femminile le ragazze della Promogest nulla possono al cospetto della capolista Castelli Romani che passa a Quartu.

LE SECONDE LINEE MOSTRANO UN’ALTRA PROSPETTIVA DELLA PROMOSPORT

Il testa-coda della prima di ritorno non desta preoccupazioni all’unica seria inseguitrice del Grifone. È stata l’occasione per provare nuove formule e passare in rassegna il vivaio che non si è fatto pregare nel dar sfogo alla sua voglia di emergere. Due titolari addirittura manco si svestono e guardano compiaciuti la grande verve agonistica dei loro sostituti. I tifosi di entrambe le tifoserie assistono ad un continuo tiro al bersaglio da parte della Promosport di cui ben dieci cecchini riusciranno ad avere la giusta lucidità nel centrare lo specchio della porta e infilare un affranto portiere lunare. Il più prolifico è il mancino Matteo Campus che sigla una interessante cinquina. Alla compagine sestese non si poteva pretendere di tirar fuori in questa circostanza il coniglio dal cilindro ma sarebbe importante scrollarsi subito dosso questo enorme passivo e proseguire la preparazione con il sorriso e l’impegno di sempre.

LA RARI NANTES DETTA LEGGE AL CENTRO NUOTO DI QUARTU

Hanno fatto i corsari, ma sudando spesso freddo. I rarinantini infatti si trovano di fronte i colleghi della Promogest particolarmente ispirati che offrono una delle prove più convincenti stagionali. L’unica pecca è l’aver ceduto di schianto nell’ultimo tempo dove gli ospiti si sono liberati dal giogo quartese ed hanno incominciato ad imperversare con profitto nelle varie latitudini del campo facendo registrare un parziale di 0-6. Fino a quel momento i locali controbattono con grande caparbietà alle fruttuose iniziative cagliaritane. Poi il buio inizia a farsi pesto quando si trovavano appena una rete sotto. Merito probabilmente anche delle strigliate di coach Giuseppe Postiglione rivolte al suo ampio parco giocatori: trovare il cambio giusto nel momento più propizio è stato fondamentale, grazie a delle individualità dalle carature tecniche un tantino superiori.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 10^ giornata (prima di ritorno)

Promosport – Luna 22 - 04

RN Vis Nova - Grifone Nuoto 10 - 23

Rari Nantes Cagliari – Promogest 15 - 09

Olgiata 20.12 - Juventus Nuoto 11 - 11

Virtus Flaminio – Centumcellae 10 - 09

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma, 30

Promosport Cagliari 27

Centumcellae Civitavecchia, 18

Juventus Nuoto Monterotondo 16

Rari Nantes Cagliari, Virtus Flaminio Monterotondo 15

Olgiata 20.12 Monterotondo 14

RN Vis Nova Monterotondo 10

Promogest Quartu S. Elena 3

Luna Sestu 0

Le prossime (29/03/2025)

11^ giornata (seconda di ritorno)

Rari Nantes Cagliari – Luna Sestu (Terramaini, h. 15:00)

Centumcellae Civitavecchia - Olgiata 20.12

Promosport – Promogest (Terramaini, h. 16:30)

Juventus Nuoto - RN Vis Nova

Grifone Nuoto - Virtus Flaminio

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3

(C.R. Lazio)

Risultati 7^ giornata d’andata

Circolo Villani San Prisco - Team centro Italia 11 - 06

Promogest Quartu S. Elena – Castelli Romani 06 - 24

Italica - Roma Vis Nova PN

SIS Roma - Aquademia

Riposa: Aqvaroma

CLASSIFICA

Castelli Romani 18, Italica, 15, C.lo Villani S. Prisco 12, Promogest, Team Centro Italia 9, Acquademia, SIS Roma 6, Roma Vis Nova 2, Aqvaroma 0

Le prossime (30/03/2025)

8^ giornata di andata

Italica – Aqvaroma

Promogest - SIS Roma (h. 13:00 Centro Nuoto Quartu S. Elena)

Roma Vis Nova PN - Circolo Villani San Prisco

Castelli Romani - Team Centro Italia

Riposa: Acquademia

Nella foto: Giochi d'acqua dorata nella piscina Sicbaldi di Cagliari (Foto Claudia Lazzara)