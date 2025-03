Pallanuoto in Sardegna: la serie C dopo l'ottava giornata

Ad una giornata dal giro di boa, la capolista Grifone Roma (vittoriosa sulla piscina della Promogest Quartu) si accinge a diventare campionessa di inverno anche se il tallonamento della Promosport Cagliari riprende dopo la sconfitta riportata nel big match della scorsa settimana.

È costellato di alti e bassi il percorso stagionale della Rari Nantes che subisce ben dieci reti di scarto dalla terza forza civitavecchiese, Centumcellae.





Trattasi di scarto spaventevole quello subito dal Luna Sestu nella trasferta a Monterotondo, ospite della Juve. E sabato prossimo ben due derby isolani, tra cui quello delle disperate tra lunari e promogestini: in tanti sperano che entrambe possano conoscere finalmente la parola decollo.

PROMOSPORT TIENE ALTA LA TENUTA MENTALE

Il trauma da perdita della leadership fortunatamente non c’è stato e la Promosport riprende il suo sentiero sgombro da insidie con un bel successo fuori le mura. I cagliaritani aggrediscono sin dalle prime battute di gioco i virtussini laziali con trame efficaci in cui il collettivo diventa preponderante.

Non a caso il tabellino finale fa registrare ben otto giocatori diversi andati a segno. Insomma la sindrome da Grifone pare essere momentaneamente fugata e la voglia di restare a galla nei piani alti della graduatoria pare evidente.

Ma un’altra piccola insidia incombe e si chiama Rari Nantes, non foss’altro che in queste gare particolari le gerarchie vengono meno perché pur di diventare la più bella di Casteddu si è disposti a fare i salti mortali.

RARI NANTES DA REVISIONARE PER IL DERBY

E infatti la società di via Calata Trinitari ha più di un diavolo per capello e vorrà invertire la rotta proprio al cospetto dei più quotati concittadini. La resa con i “Centocelle” probabilmente era scritta ma gli ospiti non riescono a capacitarsi sul perché nei primi due quarti la contesa sia rimasta pressoché equilibrata (7-5 per i padroni di casa) per poi prendere un indirizzo monotematico a favore dei laziali con uno scarto definitivo che è salito a +9.

Quella dei rarinantini sarà una settimana di forti meditazioni per capire dove vogliono andare. Il derby può sancire una svolta.

LEADER PIÙ RAPACE CHE MAI A QUARTU

Data per scontata la sconfitta, in casa Promogest l’obiettivo era quello di mostrare gli attributi perché misurarsi con la prima della classe porta comunque vantaggi utili alla crescita personale dei giocatori. Stilando un bilancio provvisorio su questa esperienza a tu per tu con i grifoni romani, forse qualcosa di interessante è emersa tra gli attori offensivi. Di sicuro, se evoluzioni ci sono state, le si potranno ammirare a Sestu sabato prossimo.

RIAFFIORA IL LATO OSCURO DELLA LUNA

La dirigenza sestese annuncia la pesante sconfitta senza far emergere alcuna attenuante. Nemmeno quella di aver partecipato al sacco juventino con appena dodici unità. Evidentemente il crollo deve essere stato impietoso, anche se la prima parte della gara avrebbe fatto pensare ad un epilogo meno vistoso. Vedere i lunari battersi sul risultato provvisorio di 1-1 non è roba da poco. Ma l’aver subito due segnature di fila li ha trasformati in spettatori inebetiti. Atteggiamento che non è piaciuto affatto allo staff tecnico che predica concentrazione sempre e comunque.

Ci si augura che l’attesa per il derby delle cenerentole non sia spasmodica.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE

Serie C – Edizione 2024/2025

GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 8^ giornata d’andata

Virtus Flaminio Monterotondo – Promosport Cagliari 03 - 12

Promogest Quartu S. Elena – Grifone Nuoto 05 - 28

Juventus Nuoto - Luna Sestu 27 - 01

RN Vis Nova - Olgiata 20.12 10 - 10

Centumcellae – RN Cagliari 16 - 06

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma, 24

Promosport Cagliari 21

Centumcellae Civitavecchia, 18

Olgiata 20.12 Monterotondo 13

Rari Nantes Cagliari, Virtus Flaminio Monterotondo, Juventus Nuoto Monterotondo 12

RN Vis Nova Monterotondo 7

Luna Sestu, Promogest Quartu S. Elena 0

Le prossime (15/03/2025)

Centumcellae - Juventus Nuoto

Virtus Flaminio - RN Vis Nova

Luna - Promogest (17:30 Piscina Comunale, Sestu)

Rari Nantes Cagliari – Promosport (h. 18:00 Terramaini, Cagliari)

Olgiata 20.12 - Grifone Nuoto

Nella foto di Claudia Lazzara "Angolo Promosport"