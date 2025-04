Pallanuoto in Sardegna: la situazione in serie C maschile dopo 13 giornate

Il cammino della Promosport Cagliari verso i play off si sta rivelando più impegnativo rispetto al superbo girone d’andata. Il detto in sportivese “vince ma non convince” la dice tutta sull’ulteriore sforzo che la squadra dovrà affrontare nelle ultime cinque giornate.

Dalle altre fazioni giungono invece notizie poco confortanti, specialmente dalla Rari Nantes che incappa nelle più classiche giornate “No”. Promogest e Luna incrementano la mole d’esperienza in acqua, ma i gap da recuperare sembrano ancora ampi.

In B femminile la Promogest se la gioca a viso aperto contro la vice capolista Italica ma soccombe di due reti.

PROMOSPORT, VITTORIA CON FINALE THRILLING

Il risultato positivo ritrovato immediatamente dalla Promosport non lascia completamente tranquilli gli aficionados. Questa volta, un congruo vantaggio accumulato nei primi tre tempi, stava per essere gettato alle ortiche nell’ultima frazione.

Il valore atletico della vice capolista non si mette in discussione, ci mancherebbe. Resta da capire il perché di questi crolli improvvisi. Da fuori si potrebbe interpretare come paura di gestire il ruolo di predestinata ai play off, come se non ci fosse la consapevolezza delle proprie potenzialità.

Sarà una bella gatta da pelare per lo staff tecnico chiamato a preservare il collettivo da futuri incidenti che le possano compromettere l’ottimo ruolino di marcia fin qui espletato. La pausa pasquale potrebbe servire parecchio in tal senso.

RARI NANTES IRRICONOSCIBILE, CHE FARE?

Stavolta i cagliaritani hanno poche attenuanti. Il capitombolo di Terramaini è stato molto doloroso, la squadra era priva di una benché minima personalità.

Capita però di entrare in una selva oscura senza via d’uscita, dove più imprevisti vengono convogliati nello stesso momento, come se la nuvola di Fantozzi non volesse andarsene. Tutto ciò genera confusione, la tecnica lascia spazio alle tenzoni di virilità e dall’alto lo stesso fischietto, chiamato a dirimere le controversie, a sua volta viene catapultato in una dimensione surreale.

La Vis Nova non crede ai suoi occhi e porta a casa tre punti insperati. Probabili strigliate con elevati decibel da parte di coach Giuseppe Postiglione.

LUNA PIU’ DETERMINATA IN DIFESA

Davanti a certi risultati viene difficile trovare degli appigli che facciano pensare a qualcosa di buono, eppure i lunari hanno la ammirevole capacità di individuarli. Per esempio lo scarto nei confronti dei civitavecchiesi è diminuito, rispetto all’andata.

E come testimoniato dal difensore Alexander Teall Skye il suo reparto ha acquisito una maggiore propensione alla visione di gioco e nelle situazioni di inferiorità numerica si assiste ad un uniforme mutuo soccorso.

Probabilmente il tecnico Giacomo Orrù sarebbe ancor più contento se anche il numero di reti a partita incrementasse ulteriormente.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 13^ giornata (quarta di ritorno)

Centumcellae ‒ Luna 20-03

Promosport ‒ Olgiata 20.12 14-12

Rari Nantes Cagliari ‒ RN Vis Nova 10-16

Virtus Flaminio ‒ Promogest 16-06

Juventus Nuoto ‒ Grifone Nuoto 06-21

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma 39, Promosport Cagliari 33, Centumcellae Civitavecchia 24, Juventus Nuoto Monterotondo 22, Virtus Flaminio Monterotondo 21, Rari Nantes Cagliari 18, Olgiata 20.12 Monterotondo 17, RN Vis Nova Monterotondo 16, Promogest Quartu S. Elena 3, Luna Sestu 0.

Le prossime (26/04/2025)

14^ giornata (quinta di ritorno)

Promogest ‒ Juventus Nuoto

Virtus Flaminio - Rari Nantes Cagliari

RN Vis Nova ‒ Promosport

Luna ‒ Olgiata 20.12 (h.16:00 – Piscina Comunale Sestu)

Grifone Nuoto ‒ Centumcellae

B FEMMINILE:

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3

(C.R. Lazio)

Risultati 10^ giornata (prima di ritorno)

SIS Roma ‒ Castelli Romani 05 - 08

Aqvaroma ‒ Team Centro Italia 08 - 16

Promogest ‒ Italica 11 - 13

Roma Vis Nova PN ‒ Acquademia 10 - 13

Riposa: Circolo Villani San Prisco

CLASSIFICA

Castelli Romani 27, Italica 24, C.lo Villani S. Prisco, SIS Roma 15, Promogest, Team Centro Italia, Acquademia 12, Roma Vis Nova 2, Aqvaroma 0,

Le prossime (26-27/04/2025)

11^ giornata (prima di ritorno)

Italica ‒ Circolo Villani San Prisco

Acquademia ‒ Aqvaroma

SIS Roma ‒ Roma Vis Nova PN

Team Centro Italia ‒ Promogest

Riposa: Castelli Romani

Nella foto: Francesco Gai del Luna Sestu (Foto Claudia Lazzara)