Pallanuoto in Sardegna: pareggio della Promogest, perdono le altre in serie C maschile

Fase impercettibile di un campionato che probabilmente ha già detto tutto quello che aveva in serbo. Nelle zone alte la capolista Grifone vola sempre di più doppiando la Promosport Cagliari nello scontro diretto. I cagliaritani, secondi, conservano sei punti dalla più immediata inseguitrice che non è più il Centumcellae, datosi alla sperimentazione: scende infatti a Quartu S. Elena con una formazione imbottita di allievi e due soli senior. Piccole rivoluzioni che favoriscono lo spettacolo con dodici reti per parte e la Promogest che incamera il suo quarto punto stagionale. Piccoli passi in avanti sul piano del gioco anche per la cenerentola Luna Sestu che a momenti se la gioca alla pari con la più forte Vis Nova.

Week end dedicato alla crescita del vivaio per la Rari Nantes Cagliari; cede di quattro lunghezze contro la Juventus Nuoto e il giorno dopo si arrende con più ampio margine opposta al Virtus Flaminio che ora con il terzo posto acquisito può creare un po’ di apprensione in casa Promosport: domenica prossima sarà ospite proprio a Terramaini.

GRIFONI BRAVI E SCALTRI

Troppo scafati i super volatili capitolini che raggirano i sardi con dei colpi a sensazione. E a orchestrare il tutto ci sono sempre i nomi altisonanti che fanno la differenza come Federico Lapenna e il veterano Antonio Vittorioso. Loro se ne stanno alla larga dai loro compagni difensori perché tanto c’è Daniel Presciutti che intuisce con regolarità le timide avanzate cagliaritane. Per sei volte i campidanesi perdono il pallino del gioco incoraggiando il contropiede avversario che non lascia scampo. Di sicuro, a casa sua, all’andata, la Promosport era apparsa più consapevole delle proprie qualità, ora invece affiora la sfiducia e l’incertezza. Stati d’animo da debellare già dalla prossima sfida, si spera, con il recupero del bomber Filippo Bassetti.

LA RARI NANTES INSISTE SULLA LINEA VERDE CHE DARA’ FRUTTI IN FUTURO

Scelte mirate in propensione futura. Coach Giuseppe Postiglione fa imbarcare appena due senior e poi apre il rubinetto del serbatoio giovanile impiegando anche coloro che fino ad ora, hanno accumulato modesti minutaggi. Nelle piscine laziali si ritrovano a combattere anche prospetti che rispetto agli avversari arrivano ad avere quattro primavere in meno e sul piano fisico ovviamente le differenze si fanno sentire. Il tecnico rarinantino rileva come anche nelle due gare del week end siano riaffiorati i problemi caratterizzanti questo periodo: poco cinismo, errori grossolani sotto porta, ripartenze avversarie che sistematicamente gonfiano la rete. Con la perdita di fiducia si fa fatica a tentare una controffensiva degna di questo nome, i padroni di casa continuano a dilagare e l’inseguimento diventa impossibile.

Considerato che il vivaio cagliaritano ha poche chance di potersi misurare con realtà simili nel proprio territorio, si approfitta della serie C per maturare sempre di più, anche negli incontri più proibitivi come i restanti del campionato: prima Centumcellae e poi Promosport. Di sicuro test utili in vista delle sempre più vicine finali nazionali giovanili.

LUNA BELLA SOLO A META’, MA CRESCE

Coach Giacomo Orrù aveva chiesto ai suoi fanciulli cuore e testa, e loro l’hanno subito accontentato reggendo benissimo nei primi due parziali. Rispondendo colpo su colpo alla squadra di Monterotondo i lunari hanno dato l’impressione di poter finalmente cambiare rotta. Ma dopo il riposo succede l’irreparabile: capitan Gabriele Cinus accumula tre espulsioni e va anzitempo sotto la doccia. La perdita è incommensurabile perché lui stava giganteggiando in difesa e quando un perno abbandona, il resto della componentistica si sfalda e riaffiorano i limiti di sempre telecomandati dalla solita inesperienza dettata da ragioni anagrafiche. La Vis Nova in questo frangente allunga grazie a sette segnature. Orrù mette a dura prova la solidità della sua ugola ma serve a scuotere il collettivo che nell’ultimo quarto ritrova solidità, e riduce il divario che alla fine risulta inferiore rispetto a quello dell’andata. Il coach a fine gara elogia il portiere Daniel Picciau, classe 2006: “Unico atleta a crederci sino alla fine” – argomenta Giacomo Orrù - “che para con sicurezza tre rigori su tre, oltre ad almeno una decina di insidiosi tiri avversari”.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 16^ giornata (settima di ritorno)

Grifone Nuoto – Promosport 20 - 10

Promogest – Centumcellae 12 - 12

Juventus Nuoto - Rari Nantes Cagliari 13 - 09

RN Vis Nova – Luna 15 - 04

Olgiata 20.12 - Virtus Flaminio 05 - 05

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma 45, Promosport Cagliari 34, Virtus Flaminio Monterotondo 28, Centumcellae Civitavecchia 26, Juventus Nuoto Monterotondo 25, Olgiata 20.12 Monterotondo 24, RN Vis Nova Monterotondo 22, Rari Nantes Cagliari 18, Promogest Quartu S. Elena 4, Luna Sestu 0.

Le prossime (17/05/2025)

17^ giornata (ottava di ritorno)

Grifone Nuoto - Promogest

Promosport - Virtus Flaminio (ore 15:00 Cagliari – Terramaini)

Olgiata 20.12 - RN Vis Nova

Rari Nantes Cagliari – Centumcellae (ore 16:30 Cagliari – Terramaini)

Luna Sestu - Juventus Nuoto (ore 17:30 Sestu – Piscina Comunale)

Recuperi

Virtus Flaminio - Rari Nantes Cagliari 10 - 04

Promogest - Juventus Nuoto (18/05 14:30 – Centro Nuoto Quartu)

RN Vis Nova – Promosport (01/06)

Grifone Nuoto – Centumcellae (da definire)

Foto di Claudia Lazzara