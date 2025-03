Pallanuoto in Sardegna: Promosport e Promogest vincono i derby isolani

Può amministrare l’accesso ai play off con ben sei punti di vantaggio sulla terza in classifica, clamorosamente sconfitta nell’ultima giornata d’andata. E così la Promosport Cagliari continua a vincere non risentendo emotivamente della sfida cittadina con una Rari Nantes che ha comunque impressionato per gli sprazzi di buon gioco espressi.

Nell’altro derby sardo, la Promogest Quartu ottiene i primi tre punti sul Luna Sestu rendendo così meno traumatica una graduatoria che deve ancora essere alimentata dai riscontri numerici di altre nove giornate.

Nel girone laziale (centro-sud) del campionato di B femminile, dopo cinque gare la Promogest Quartu può vantare un bilancio positivo di tre successi e due sconfitte. La formazione sarda fa parte di un raggruppamento condiviso con formazioni laziali, abruzzesi e campane. Non è andata bene l’ultima trasferta nel Casertano dove le campidanesi sono state battute 19 – 06.

PROMOSPORT E RARI NANTES TRA BEL GIOCO MA NESSUN COLPO DI SCENA

La pallanuoto del futuro cagliaritano non lascia indifferenti i cultori della disciplina; accorrono a Terramaini convinti che tanto ne varrà la pena. E previsione non fu mai così azzeccata. Vincono i più forti, ma la Rari Nantes combatte e crea i presupposti per rendere piuttosto impegnativo il pomeriggio della società concittadina che comunque getta le fondamenta per la supremazia finale dai primissimi minuti di gioco. Infatti la Promosport va in pausa con un vantaggio di 4 reti. I due tecnici Enrico Cossu e Giuseppe Postiglione, da bordo piscina, enumerano schemi e posizioni che rendono la sfida avvincente, nonostante il divario. La platea festante ha sete di capovolgimenti di fronte, attacchi fluidi e precisi. Cosa che potrebbe avvenire in automatico se un direttore di gara, seppur impeccabile nelle sue decisioni, si rivelasse poco propenso a concedere quel margine di libertà d’azione utile a valorizzare il bel colpo d’occhio riservato da una vasca valorizzata da combattenti. Alla fine la vice capolista, sempre più in zona play off, conferma i suoi valori, mentre i rarinantini devono prendere coscienza che le potenzialità ci sono, eccome, ma vanno distribuite nell’intero arco della gara. C’è un intero girone di ritorno per meditare cambi di passo.

PROMOGEST PIU’ BRAVA NEL DERBY DELLE DISPERATE

Prima o poi la classifica doveva muoversi. È toccato per prima alla Promogest che fa suo meritatamente un derby isolano dove i piccoli ma per nulla disperati lunari si ritrovano soli soletti all’ultimo posto. Nella piscina comunale di Sestu gli ospiti imprimono sin da subito delle accelerazioni letali che garantiscono un congruo vantaggio da amministrare. Ma i padroni di casa non sono spettatori passivi e come sempre commuovono lo staff tecnico per la generosità nel prodursi in gesti atletici assortiti pur di evitare il peggio. Dalla loro parte hanno un grosso vantaggio anagrafico che garantirà loro ampi margini di miglioramento. Sulla sponda quartese ci si augura che questo sia solo l’inizio di un nuovo corso ricco di colpi di scena per una risalita costante e duratura. E per il gioco delle coincidenze, i quartesi sono attesi dalla Rari Nantes.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 9^ giornata d’andata

Centumcellae - Juventus Nuoto 12 - 13

Virtus Flaminio - RN Vis Nova 12 - 13

Luna - Promogest 09 - 14

Rari Nantes Cagliari – Promosport 10 - 17

Olgiata 20.12 - Grifone Nuoto 07 - 19

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma, 27

Promosport Cagliari 24

Centumcellae Civitavecchia 18

Juventus Nuoto Monterotondo 15

Olgiata 20.12 Monterotondo 13

Rari Nantes Cagliari, Virtus Flaminio Monterotondo 12

RN Vis Nova Monterotondo 10

Promogest Quartu S. Elena 03

Luna Sestu 00

Le prossime (22/03/2025)

10^ giornata (prima di ritorno)

Promosport – Luna (Terramaini h. 15:00)

RN Vis Nova - Grifone Nuoto

Rari Nantes Cagliari – Promogest (Terramaini h. 16:30)

Olgiata 20.12 - Juventus Nuoto

Virtus Flaminio - Centumcellae

SERIE B FEMMINILE, PRIMO BILANCIO STAGIONALE PROMOGEST QUARTU SE

Alla prima giornata, la squadra non era ancora oliata alla perfezione e poi si è trovata di fronte il collettivo dell’Italica che sta largamente dominando il girone. Dopo quel comunque terrificante 19 – 08 subito a Roma il tecnico della Promogest Corrado Tuveri ha continuato a lavorare sodo per incrementare il ritmo di gioco e la tenuta mentale delle ragazze. E di lì a seguire si sono costruite tre vittorie. Prime vittime le adolescenti del Team Centro Italia, a seguire un successo a tavolino sul Vis Nova e poi quello bellissimo, di misura, perché frutto di un’incredibile rimonta, sul campo tutt’altro che facile dell’Acquademia. Il ciclo positivo si è interrotto in Campania dove le ragazze non sono entrate in campo concentrate e determinate, come avrebbe voluto il loro tecnico.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3

(C.R. Lazio)

Risultati 6^ giornata d’andata

Italica – Team centro Italia 14 - 06

Circolo Villani San Prisco – Promogest Quartu S. Elena 19 - 06

Castelli Romani – Acquademia 17 - 06

Roma Vis Nova PN – Aqvaroma 14 - 05

Riposa: SIS Roma

CLASSIFICA

Italica, Castelli Romani 15, Circolo Villani S. Prisco 12, Promogest, Team Centro Italia 09, Acquademia, SIS Roma 06, Aqvaroma 00, Roma Vis Nova 02

Le prossime (23/03/2025)

7^ giornata di andata

Circolo Villani San Prisco - Team centro Italia

Promogest Quartu S. Elena – Castelli Romani (Centro Nuoto Quartu h.13:00)

Italica - Roma Vis Nova PN

SIS Roma - Aquademia

Nella foto: la Promogest che milita nel campionato di serie B femminile