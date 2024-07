Pallanuoto in Sardegna: il 1° luglio ad Alghero c'è Campagna che presenta la Sardinia Cup

CAGLIARI, 29 GIUGNO 2024 - È reduce dal successo sulla Francia con il sostegno di una folla oceanica e festante. Successivamente il Settebello vicecampione del mondo si è ripetuto con la rappresentativa romena, vincendo un'amichevole per 14-4.

E finalmente arriva il clou, ad Alghero, in un quadrangolare con Spagna, Croazia e Grecia. Queste nazioni sono state volutamente reclutate dal commissario tecnico azzurro Sandro Campagna per arrivare in buone condizioni all’appuntamento olimpico parigino di fine luglio.

Per la FIN Sardegna del presidente Danilo Russu emerge una punta d’orgoglio: è il quarto anno consecutivo di una Sardinia Cup capace di lasciare il segno tra i professanti della disciplina. Anche gli altri sportivi sardi sanno quanto charme si porta dietro una selezione che nella storia ha regalato molte soddisfazioni e medaglie al nostro Paese.

I popolani algheresi e i numerosi turisti che affollano la città del nord ovest sardo daranno un tocco di vivacità alla tribuna dell’impianto natatorio comunale di Maria Pia, dal 4 al 6 luglio 2024. E, vista la gratuità dell’ingresso, non bisognerà risparmiarsi col tifo.

Ulteriori delucidazioni sull’evento internazionale saranno fornite durante la conferenza stampa del 1° luglio, ad Alghero, presso la Sala Lo Quarter della Fondazione Alghero, in Largo San Francesco, 15 (inizio ore 10:30).

Parlerà il Commissario Tecnico del Settebello Sandro Campagna. La Regione Sardegna sarà rappresentata dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu e dalla presidentessa della Commissione regionale Sanità, Politiche Sociali e Sport Carla Fundoni. Gli onori di casa giungeranno anche dalla presidente della Fondazione di Alghero Neria De Giovanni. Interverranno inoltre il delegato provinciale CONI Sardegna Giuseppe Manca e il Presidente FIN Sardegna Danilo Russu.

WATERPOLO SARDINIA CUP 2024

QUADRANGOLARE INTERNAZIONALE DI PALLANUOTO – ALGHERO, 4/6 LUGLIO 2024

CONFERENZA STAMPA

LUNEDÌ 1° LUGLIO 2024 h. 10:30

Fondazione Alghero – Sala Lo Quarter – Largo San Francesco, 15 - ALGHERO