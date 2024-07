Pallanuoto in Sardegna: Sandro Campagna presenta la quarta edizione della Sardinia Cup ad Alghero

CAGLIARI, 27 GIUGNO 2024 - All’interno del cantiere poco ancora si può scorgere, ma gli sforzi della municipalità algherese sono notevoli per riconsegnare al pubblico una piscina all’aperto da sogno, grazie anche all’ampliamento dei posti a sedere che toccheranno quota novecento. Capienza assai giustificata perché dal 4 al 6 luglio 2024 i vice campioni del mondo italiani affonderanno le loro membra in una competizione che tanto sta facendo parlare gli appassionati di pallanuoto catalani e non solo.

È facile immaginare un tifo forsennato nelle tre magiche notti a Maria Pia (ingresso libero), con il Settebello di Alessandro Campagna che vorrà liberarsi delle ultime scorie prima di intraprendere il viaggio verso le olimpiadi di Parigi. E i test come noto, saranno probanti perché si vedranno all’opera Nazionali blasonate come Spagna, Croazia e Grecia.

Per ripetere i fasti delle precedenti tre edizioni della Sardinia Cup, la FIN Sardegna presieduta da Danilo Russu opera in automatico ma con la circospezione di sempre, utile a scorgere e a rimuovere prontamente eventuali imperfezioni. E con l’intenzione, soprattutto, di chiamare a rapporto le formazioni isolane di pallanuoto che crescono a vista d’occhio, specie da quando le giovani leve hanno avuto l’opportunità di osservare da distanza ravvicinata le qualità estrinseche dei loro campioni preferiti.

Ma per le notizie ancor più aggiornate, l’organizzazione rimanda qualsiasi discorso alla conferenza stampa del 1° luglio 2024 ad Alghero, alle 10:30, presso la Sala Lo Quarter della Fondazione Alghero, in Largo San Francesco n. 15 . Sarà proprio il siracusano Sandro Campagna a fare il punto sullo stato di salute dei suoi giocatori. Atteso anche l’intervento di Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Parteciperà Carla Fundoni, presidentessa della Commissione regionale Sanità, Politiche Sociali e Sport. Presente inoltre la presidente della Fondazione di Alghero Neria De Giovanni, il delegato provinciale CONI Sardegna Giuseppe Manca e ovviamente il Presidente FIN Sardegna Danilo Russu.

Nella foto a sx Sandro Campagna con Danilo Russu (Foto Mattia Uldank)



WATERPOLO SARDINIA CUP 2024

QUADRANGOLARE INTERNAZIONALE DI PALLANUOTO – ALGHERO, 4/6 LUGLIO 2024

CONFERENZA STAMPA

LUNEDÌ 1° LUGLIO 2024 h. 10,30

Fondazione Alghero – Sala Lo Quarter – Largo San Francesco, 15 - ALGHERO