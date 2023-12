Pallanuoto in Sardegna: torna a Cagliari la Waterpolo Sardinia Cup

CAGLIARI, 11 DICEMBRE 2023 - Non c’è due senza tre. Come già accaduto nel 2021 e nel 2022, il blasonato Settebello ricompare nell’isola tra le Nazionali protagoniste, in veste maschile, della nuova edizione della Waterpolo Sardinia Cup. Si ritorna a Cagliari nella Piscina Comunale "G. Sicbaldi" in località Terramaini dopo il bagno di folla fatto registrare a Sassari nell’estate dello scorso anno, quando parteciparono anche le nazionali femminili. Un ulteriore banco di prova per il comitato regionale FIN che non ha mai deluso le aspettative della federazione centrale. Per questo insiste nel voler dare un nuovo impulso alla pratica della Pallanuoto in Sardegna.

La Nazionale allenata da Alessandro Campagna soggiornerà nel capoluogo dal 14 dicembre 2023 ma il quadrangolare vero e proprio scatterà il 19 dicembre 2023 con la partecipazione anche delle selezioni provenienti da Montenegro, Francia e Australia. Un test importante per l’Italia in vista degli Europei di gennaio ospitati in Croazia. Ma i dettagli dell’evento che prevede anche altri appuntamenti collaterali saranno snocciolati diffusamente durante la conferenza stampa che si terrà nella Sala consiliare del Comune di Cagliari in via Roma 145.

Parteciperanno il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il Vice Presidente della Regione Sardegna Giuseppe Fasolino, il presidente della FIN Sardegna Danilo Russu, il commissario tecnico dell’Italia Alessandro Campagna, il presidente regionale del CONI Bruno Perra.