Panificio chiuso nel Catanzarese per gravi carenze igieniche - Tutti i dettagli

CATANZARO – Un panificio della provincia di Catanzaro è stato costretto a sospendere l’attività di produzione dopo un’ispezione dei Carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), svolta in collaborazione con la Compagnia di Soverato. Durante il controllo, i militari hanno rilevato gravi irregolarità igienico-sanitarie e sequestrato oltre 30 chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità, elevando anche una sanzione amministrativa di 3.500 euro.

Controlli serrati e immediata sospensione dell’attività

Nel corso dell'ispezione è emersa la mancata applicazione del sistema di autocontrollo Haccp, fondamentale per garantire la sicurezza alimentare nella filiera produttiva. Ma a destare maggiore preoccupazione sono state le carenze igieniche riscontrate nel laboratorio, incompatibili con qualsiasi attività di produzione destinata al consumo umano.

A fronte delle evidenze documentate, è scattata la sospensione immediata dell’attività, con l’obbligo per il titolare di provvedere alla distruzione dei prodotti sequestrati e alla messa a norma dei locali prima di poter richiedere la riapertura.

La sicurezza alimentare resta priorità

Questo intervento rientra nell’ambito dei controlli regolari messi in atto dai Nas in tutta Italia per tutelare la salute pubblica e contrastare le frodi nel settore alimentare. "La sicurezza degli alimenti che arrivano sulle tavole dei cittadini non è negoziabile", ricordano fonti investigative. Un richiamo forte a tutti gli operatori del settore alimentare, affinché rispettino scrupolosamente le norme igienico-sanitarie previste dalla legge.

Le prossime mosse del panificio

Per il panificio coinvolto, ora si apre una fase delicata: la riapertura potrà avvenire solo dopo la rimozione di tutte le criticità riscontrate e il superamento di un nuovo controllo sanitario. Una sfida che il titolare dovrà affrontare con serietà, per riconquistare la fiducia dei clienti e garantire uno standard di qualità adeguato.