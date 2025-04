Papa Francesco, cosa succede dopo il funerale: Novendiali, Conclave e la data dell'elezione

Dal funerale solenne alla Basilica di Santa Maria Maggiore all'inizio del Conclave: il percorso della Chiesa dopo Papa Francesco, tra devozione, preghiera e attesa del nuovo Pontefice.

Roma, 27 aprile 2025 – Il 26 aprile 2025 passerà alla storia come il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Una cerimonia solenne e carica di commozione, che ha visto riunirsi oltre 400mila fedeli, tra Piazza San Pietro, le strade di Roma e lungo il corteo fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Pontefice è stato tumulato.

La tomba di Papa Francesco sarà visitabile dal pubblico a partire dalle ore 7 di domenica 27 aprile. La Basilica rimarrà aperta ogni giorno fino alle ore 19 (ultimo ingresso alle 18:30), permettendo ai fedeli di rendere omaggio a un Papa che ha segnato profondamente il nostro tempo, tanto nei gesti semplici quanto nelle grandi decisioni.

L'addio e l'affidamento a Maria

In un gesto carico di significato, Papa Francesco ha voluto che il suo ultimo viaggio si concludesse sotto lo sguardo della Madonna cara ai romani. Ogni suo viaggio apostolico iniziava con una visita a Santa Maria Maggiore: anche il suo addio terreno si è compiuto lì, tra la folla in preghiera e il silenzio commosso.

Novendiali: i nove giorni di preghiera

Con i funerali, ha preso ufficialmente il via il periodo dei Novendiali, nove giorni consecutivi di messe in suffragio del Papa defunto, celebrate nella Basilica di San Pietro.

Le celebrazioni, iniziate il 26 aprile con la Messa esequiale, proseguono secondo un calendario preciso:

Calendario delle celebrazioni dei Novendiali

2° giorno Domenica 27 aprile - ore 10:30 Celebra il cardinale Pietro Parolin

3° giorno Lunedì 28 aprile - ore 17:00 Celebra il cardinale Baldassare Reina

4° giorno Martedì 29 aprile - ore 17:00 Celebra il cardinale Mauro Gambetti

5° giorno Mercoledì 30 aprile - ore 17:00 Celebra il cardinale Leonardo Sandri

6° giorno Giovedì 1° maggio - ore 17:00 Celebra il cardinale Víctor Manuel Fernández

7° giorno Venerdì 2 maggio - ore 17:00 Celebra il cardinale Claudio Gugerotti

8° giorno Sabato 3 maggio - ore 17:00 Celebra il cardinale Ángel Fernández Artime

9° giorno Domenica 4 maggio - ore 17:00 Celebra il cardinale Dominique Mamberti

La particolarità dei Novendiali sta anche nel colore liturgico: le celebrazioni si svolgono in rosso, simbolo della fede spinta fino al martirio.

Il rinvio della canonizzazione di Carlo Acutis

A seguito degli eventi, è stata sospesa la canonizzazione di Carlo Acutis, il "giovane influencer di Dio", prevista per il 27 aprile durante il Giubileo degli adolescenti. Una scelta inevitabile, per permettere alla Chiesa di concentrarsi nel doveroso tributo al suo Pontefice scomparso.

I lavori delle Congregazioni generali

Dal 28 aprile, riprendono le Congregazioni generali: incontri riservati ai cardinali, durante i quali si discute la situazione della Chiesa, si tracciano profili del futuro Papa e si stabiliscono le procedure per l'elezione.

Quando inizia il Conclave?

Dal 5 maggio 2025 sarà tecnicamente possibile avviare il Conclave.

La regola stabilita dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, modificata da Benedetto XVI, stabilisce che il Conclave deve iniziare tra il 15° e il 20° giorno dalla morte del Papa. Dunque, il prossimo Conclave si terrà tra il 5 e il 10 maggio. La data ufficiale sarà decisa dal Collegio dei Cardinali.

Come si svolge il Conclave: Extra Omnes e le votazioni

Il Conclave ha luogo nella Cappella Sistina, protetta da ogni comunicazione esterna.

I cardinali elettori, che devono avere meno di 80 anni, alloggiano a Casa Santa Marta, rinunciando a qualsiasi contatto con il mondo esterno. Il giorno dell'apertura si tiene la solenne messa "Pro eligendo Romano Pontifice", presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Con la formula latina "Extra omnes" ("Fuori tutti"), si chiudono le porte della Cappella Sistina: iniziano le votazioni.

Le votazioni seguono regole precise:

Ogni giorno si tengono due scrutini la mattina e due il pomeriggio .

e . Dopo 33 o 34 votazioni senza esito , si passa al ballottaggio tra i due candidati più votati.

, si passa al ballottaggio tra i due candidati più votati. Per essere eletto, il nuovo Papa deve ottenere almeno due terzi dei voti .

.

Il segnale per il mondo sarà il fumo dalla Sistina:

Fumata nera : nessun Papa ancora eletto.

: nessun Papa ancora eletto. Fumata bianca : Habemus Papam!.

: Habemus Papam!.

Conclusione: una pagina di storia

Con la morte di Papa Francesco, si chiude un'epoca. Ma la Chiesa guarda avanti, pronta ad accogliere un nuovo Pontefice. Un successore che, come Francesco, sarà chiamato a guidare non solo i cattolici, ma un'umanità intera in cerca di speranza.