Papa Francesco è morto: l'annuncio ufficiale del Cardinale Farrell

CITTÀ DEL VATICANO, 21 aprile 2025 – Il mondo cattolico e l’intera comunità internazionale sono in lutto per la morte di Papa Francesco. L'annuncio ufficiale è stato dato poco fa dal cardinale Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

> “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e degli emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.”

Addio a Papa Francesco: guida spirituale e voce dei dimenticati

Jorge Mario Bergoglio, 88 anni, era salito al soglio pontificio il 13 marzo 2013, diventando il 266º Papa della Chiesa Cattolica e il primo proveniente dal continente americano. Originario di Buenos Aires, Papa Francesco ha segnato il pontificato con uno stile pastorale improntato alla semplicità, alla giustizia sociale e alla vicinanza ai più deboli.

Il suo pontificato è stato caratterizzato da un forte impegno per la pace, per l’ecologia – con l'enciclica Laudato si' – e per un dialogo interreligioso autentico. Innumerevoli i suoi viaggi apostolici, le riforme avviate all’interno della Curia Romana e gli appelli accorati contro le guerre, le disuguaglianze e l’indifferenza.

La camera ardente e i funerali

Secondo fonti vaticane, la salma di Papa Francesco sarà esposta nella Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto dei fedeli a partire da domani. I funerali solenni si terranno nei prossimi giorni in Piazza San Pietro e saranno presieduti dal Cardinale Decano del Collegio Cardinalizio. È attesa una partecipazione massiccia di fedeli, capi di Stato e autorità religiose da tutto il mondo.