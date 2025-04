Papa Francesco, sabato i funerali in Vaticano: attesi oltre 200mila fedeli

La salma esposta a San Pietro da mercoledì 23 aprile. Tre giorni di omaggio. Mattarella a Santa Marta. Attesi capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo.

Ultimo saluto a Papa Francesco: via alle visite in Basilica da mercoledì

La salma di Papa Francesco verrà traslata mercoledì 23 aprile da Casa Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dando il via a tre giorni di omaggio da parte dei fedeli. L’apertura straordinaria della basilica permetterà l’accesso dalle ore 11 fino a mezzanotte per il primo giorno, dalle 7 alle 24 giovedì 24 aprile e dalle 7 alle 19 venerdì 25.

Cerimonia semplice ma carica di emozione

La cerimonia di traslazione inizierà con una processione solenne all’interno del Vaticano, passando per Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, per poi attraversare l’Arco delle Campane, l’accesso utilizzato dal Papa in papamobile. L’ingresso nella basilica avverrà dalla porta centrale e, presso l’altare della Confessione, il cardinale camerlengo Kevin Farrell presiederà la Liturgia della Parola. Seguiranno le visite dei fedeli.

Mattarella a Santa Marta: l’omaggio del Capo dello Stato

Oggi, in forma privata, è cominciata la devozione nella residenza papale. Tra i primi a rendere omaggio a Papa Francesco c’è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Il gesto suggella il rapporto personale che si era creato negli ultimi anni tra i due, testimoniato anche da un biglietto che il Pontefice inviò al capo dello Stato durante il suo ricovero: “Accomunati dalla fragilità che segna questa stagione della nostra vita, siamo invitati a non perdere la speranza”.

Sabato 26 aprile i funerali: in arrivo 100 delegazioni internazionali

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Sono attesi oltre 200mila fedeli e almeno 100 delegazioni straniere: tra i presenti i principali capi di Stato – da Joe Biden a Volodymyr Zelensky – e rappresentanti delle principali religioni mondiali.

Confermata la partecipazione del Patriarca ecumenico Bartolomeo, storico amico del Papa con cui ha condiviso l’impegno per i migranti, i poveri e la tutela dell’ambiente. I due avrebbero dovuto incontrarsi a maggio a Nicea, in Turchia, per i 1700 anni del Concilio ecumenico.

Lutto nazionale in Italia: sabato alle 10 dieci minuti di raccoglimento

In Italia è stato proclamato lutto nazionale di cinque giorni, con un invito a dieci minuti di raccoglimento in scuole e uffici proprio all'inizio dei funerali, sabato alle 10. Molti altri Paesi seguiranno l’esempio, proclamando il lutto per onorare la figura di Bergoglio.

Verso il Conclave: prima congregazione dei cardinali

Nel frattempo, i cardinali iniziano a prepararsi al Conclave. Oggi si è tenuta la prima congregazione generale, durata circa un’ora e mezza, dedicata ai primi dettagli organizzativi e al giuramento di riservatezza. Le riunioni proseguiranno nei prossimi giorni per permettere l’arrivo di tutti i cardinali a Roma.

Come spiegato dal cardinale Gianfranco Ravasi, “saranno le successive congregazioni a delineare il profilo della nuova Chiesa e, quindi, del nuovo Papa”. Solo allora si entrerà nel vivo del confronto che porterà all’elezione del successore di Francesco.