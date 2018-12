Papa Francesco visiterà il Marocco il 30 e 31 marzo 2019

CITTÀ DEL VATICANO, 13 NOVEMBRE - "Accogliendo l'invito di Sua Maestà il Re Mohammed VI e dei vescovi, Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico in Marocco dal 30 al 31 marzo 2019, visitando le città di Rabat e Casablanca. Il programma del viaggio sarà pubblicato a suo tempo", lo ha annunciato la Santa Sede con una dichiarazione alla stampa del portavoce vaticano Greg Burke.

In una lettera pastorale in nome dei "vescovi del Marocco", l'arcivescovo Cristóbal López di Rabat, condivide la sua "gioia" di questa "buona e grande notizia", sottolineandone anche la "brevità".

Il Papa vuole "conoscerci, condividere un po’ la nostra vita, incoraggiarci, pregare con noi e benedirci. Vuole anche entrare in contatto con il popolo marocchino e le sue autorità, tra cui Sua Maestà il Re, nello spirito di un dialogo interreligioso cristiano-musulmano che entrambi vogliono promuovere", sottolinea Monsignor Lopez, riferendosi ai recenti incontri promossi dal Pontificio Consiglio per il dialogo inter-religioso.

Papa Francesco ha sempre sostenuto il dialogo con le altre confessioni cristiane e altre religioni, ha già visitato diverse volte paesi musulmani: in Medio Oriente e in Turchia nel 2014, in Azerbaigian nel 2016, in Egitto nel 2017. Sarà il secondo papa a visitare il Marocco dopo il viaggio di Giovanni Paolo II avvenuto nell'agosto del 1985.

Luigi Palumbo