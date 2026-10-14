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Papa Leone XIV, aggiornamento dopo l’intervento: esami nella norma e primi passi in stanza

Nicola Cundò
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Papa Leone XIV, aggiornamento dopo l’intervento: esami nella norma e primi passi in stanza
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Il Papa Leone XIV prosegue la sua degenza in ospedale con un quadro clinico incoraggiante. Secondo l'ultimo bollettino medico diffuso dalla struttura sanitaria, questa mattina il Santo Padre si è sottoposto agli esami del sangue e alla radiografia del torace previsti dopo l'intervento chirurgico. Gli esiti, come precisato nella nota, confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori rientrano nella norma per il tipo di operazione eseguita.

Fisioterapia respiratoria e primi passi

Oltre agli accertamenti diagnostici, il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, un passaggio fondamentale per il recupero della funzionalità polmonare dopo un intervento. Sempre nella giornata odierna, il Santo Padre ha iniziato a camminare in stanza, segno di una progressiva ripresa della mobilità. Ha inoltre ripreso una regolare alimentazione, consumando la colazione e il pranzo senza problemi.

Un recupero graduale ma costante

Il bollettino sottolinea che il decorso procede secondo le previsioni dei medici. La ripresa dell'alimentazione e la possibilità di muoversi autonomamente, seppur all'interno della stanza, rappresentano indicatori positivi del processo di guarigione. Non vengono al momento segnalate complicazioni, e il personale sanitario continuerà a monitorare le condizioni del Pontefice nei prossimi giorni.

Il significato dei gesti quotidiani

Per un paziente operato, specialmente in età avanzata, la capacità di alimentarsi regolarmente e di iniziare a deambulare precocemente è un segnale importante. La fisioterapia respiratoria, in particolare, aiuta a prevenire complicanze come infezioni polmonari e favorisce il ritorno a una respirazione ottimale. Il fatto che Papa Leone XIV abbia già intrapreso questi passaggi suggerisce una risposta positiva al trattamento e una buona resilienza fisica.

La Santa Sede non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi di dimissione, ma la nota odierna lascia intendere che il percorso di recupero stia seguendo il suo corso naturale. L'attenzione rimane alta, ma il tono del bollettino è rassicurante: il Santo Padre sta affrontando la convalescenza con la stessa determinazione che ha caratterizzato il suo ministero.


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Scritto da Nicola Cundò

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