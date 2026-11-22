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Alla Giornata Regionale dei Giovani, l'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace rivolge un saluto di accoglienza e incoraggiamento: «Abbiamo bisogno del vostro coraggio».

CATANZARO – «Siete davvero già un dono, è già un dono per noi vedervi». Con queste parole, cariche di affetto e riconoscenza, l'arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, ha accolto i giovani provenienti dalle dodici diocesi calabresi, riuniti sabato 21 novembre al PalaCorvo di Catanzaro per la Giornata Regionale dei Giovani.

Un saluto breve, spontaneo e diretto, nel quale l'Arcivescovo ha voluto soprattutto riconoscere il valore della presenza delle nuove generazioni e il loro ruolo nella vita della Chiesa e della società calabrese.

Il coraggio dei giovani, una risorsa per la Chiesa

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Richiamando il tema dell'incontro, «Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo» (Gv 16,33), mons. Maniago ha rivolto ai partecipanti un invito a vivere con entusiasmo e responsabilità l'esperienza di comunione.

«Se la parola che vi ha condotto qui e che guiderà tutto questo nostro incontro è la parola coraggio, anch'io sono qui a dirvi benvenuti e coraggio», ha esordito l'Arcivescovo, chiedendo ai ragazzi di contribuire a rendere significativo il pomeriggio.

Con una battuta sulla propria condizione di «diversamente giovane», Maniago ha poi ribaltato la prospettiva abituale del rapporto tra adulti e nuove generazioni: «Ho bisogno che voi mi ricordiate che cosa vuol dire avere coraggio ed essere giovani coraggiosi, soprattutto quando lo si fa insieme».

Parole che esprimono la disponibilità della Chiesa a lasciarsi interrogare dall'esperienza dei giovani, riconoscendone non soltanto le attese e le difficoltà, ma anche la capacità di offrire nuove energie e prospettive.

«Oggi siamo tutti calabresi»

Particolarmente significativo il riferimento all'identità regionale. Accogliendo i partecipanti nella città di Catanzaro e nell'Arcidiocesi, mons. Maniago ha sottolineato il valore di una giornata capace di superare appartenenze territoriali e provenienze differenti.

«Benvenuti in questa città, in questa diocesi, ma oggi siamo soltanto tutti calabresi», ha affermato, ricordando con simpatia le diverse origini geografiche dei vescovi presenti.

«Oggi, stasera siamo tutti calabresi, profondamente calabresi», ha ribadito l'Arcivescovo, facendo dell'appartenenza alla Calabria non soltanto un riferimento geografico, ma un'esperienza di condivisione e responsabilità.

Da qui una richiesta rivolta direttamente alle nuove generazioni: «Aiutateci a capire cosa vuol dire essere calabresi, e forse voi meglio di chiunque altro ce lo potete dire».

Un passaggio che assume un significato particolare in una regione nella quale i giovani sono chiamati quotidianamente a confrontarsi con interrogativi sul futuro, sulle opportunità e sulla possibilità di costruire il proprio progetto di vita nella terra d'origine.

Una Chiesa che riconosce il dono delle nuove generazioni

Il saluto di mons. Maniago ha restituito l'immagine di una Chiesa che non si limita a rivolgere esortazioni ai giovani, ma desidera ascoltarli e riconoscerli come interlocutori essenziali per comprendere il presente e guardare al futuro della Calabria.

La Giornata Regionale, promossa dalla Pastorale Giovanile della Calabria e inserita nel percorso verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Seul 2027, ha rappresentato un'occasione di incontro tra giovani, comunità ecclesiali e pastori delle diocesi calabresi.

«Grazie che ci siete», ha concluso l'Arcivescovo, affidando ai partecipanti un ultimo invito: «Coraggio insieme».

Un messaggio semplice, nel quale il coraggio non appare soltanto come una virtù individuale, ma come la capacità di riconoscere negli altri una presenza preziosa, capace di alimentare speranza e fiducia nel futuro.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace

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