Burkina Faso, Davide Zicchinella racconta il pozzo diventato fonte battesimale

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A Guinstoghin la solidarietà dei volontari calabresi ha reso l’acqua più accessibile agli abitanti e accompagnato la scelta di fede di Giuseppe Bianco, giovane di Petronà

Un pozzo realizzato per rispondere alle necessità di un villaggio del Burkina Faso è diventato anche il simbolo di un percorso spirituale. A raccontare questa storia è l’ex sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella, impegnato con i volontari della missione che sostiene le comunità locali.

A Guinstoghin, dove fino allo scorso anno gli abitanti dovevano percorrere decine di chilometri a piedi per procurarsi l’acqua, il pozzo finanziato dai partecipanti alla Missione 2025 ha offerto una risposta concreta a un bisogno essenziale. La stessa acqua è stata poi utilizzata per il battesimo di Giuseppe Bianco, giovane autotrasportatore calabrese originario di Petronà.

Davide Zicchinella racconta la nascita del pozzo di Guinstoghin

Nel racconto di Davide Zicchinella, tutto parte dalle difficoltà quotidiane della popolazione. L’assenza di un pozzo costringeva gli abitanti a raggiungere un altro villaggio per rifornirsi dell’acqua necessaria alle esigenze alimentari.

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Dopo aver osservato direttamente questa situazione, il gruppo di volontari della missione del 2025 ha messo a disposizione le risorse per costruirlo. Un intervento che ha avvicinato una risorsa indispensabile alle famiglie, riducendo la necessità di affrontare lunghi spostamenti.

Il significato dell’opera sta anzitutto nella sua utilità quotidiana. L’accesso all’acqua incide sul tempo, sulla fatica e sull’organizzazione della vita di un’intera comunità, soprattutto dove mancano i servizi di base.

Il battesimo di Giuseppe Bianco con l’acqua del pozzo

Quando i volontari decisero di finanziare il progetto, nessuno immaginava che quell’acqua avrebbe accompagnato anche una scelta di fede di uno dei partecipanti.

Giuseppe Bianco, giovane autotrasportatore di Petronà, in provincia di Catanzaro, ha ricevuto il battesimo in una vasca alimentata dall’acqua del pozzo. Un momento che ha legato il suo percorso spirituale alla terra per la quale si era già impegnato attraverso la raccolta di donazioni.

In due anni, Bianco ha raccolto decine di migliaia di euro a favore del Burkina Faso. Un risultato che lui stesso riconduce al sostegno del Signore e che testimonia la continuità del suo coinvolgimento nelle iniziative solidali.

La scelta di essere battezzato proprio nel villaggio ha aggiunto un significato personale a un luogo nato dall’impegno collettivo.

La missione del Ministero Fonte di Grazia da Mesoraca al Burkina Faso

Le attività sono organizzate dal Ministero Fonte di Grazia, una Chiesa evangelica con sede a Mesoraca, in provincia di Crotone, e presenze in altri comuni calabresi e in Svizzera.

Come evidenzia l’ex sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella, il gruppo comprende persone con esperienze e convinzioni differenti. Non tutti i partecipanti appartengono alla stessa denominazione religiosa e, nel corso degli anni, alle missioni hanno aderito anche persone non credenti.

A unirli è la volontà di contribuire alle necessità delle comunità incontrate, trasformando le donazioni in interventi concreti.

Un legame di solidarietà tra la Calabria e il villaggio

La storia di Guinstoghin mostra come un progetto possa assumere significati diversi senza perdere la propria funzione originaria. Il pozzo resta un punto di approvvigionamento essenziale per gli abitanti; per Giuseppe Bianco è diventato anche il luogo di una tappa importante del proprio cammino di fede.

Attraverso il racconto di Davide Zicchinella emerge il legame costruito tra i volontari calabresi e la comunità del Burkina Faso: una relazione alimentata dalla presenza, dalla partecipazione e dall’attenzione ai bisogni quotidiani.

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