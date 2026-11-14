Scuola di Teologia, oggi l'inaugurazione del nuovo anno

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sabato 14 novembre, alle ore 18,30, nella parrocchia San Nicola Vescovo di Squillace Lido. La prolusione di don Antonino Sgrò sul mistero dell'elezione nella Bibbia. Le conclusioni dell'arcivescovo Claudio Maniago.

CATANZARO, 14 novembre 2026 – Un nuovo anno di formazione, approfondimento della fede e confronto con le grandi domande dell'uomo contemporaneo. La Scuola di Teologia “Mons. Antonio Cantisani” dell'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace inaugura oggi, sabato 14 novembre, il nuovo anno formativo 2026-2027.

L'appuntamento è fissato per le ore 18,30 nella parrocchia San Nicola Vescovo di Squillace Lido, alla presenza dell'arcivescovo metropolita S.E. Mons. Claudio Maniago, che concluderà l'incontro.

La Scuola rappresenta un'importante opportunità di formazione teologica per quanti desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura, del pensiero cristiano e della vita della Chiesa, nella consapevolezza che una fede adulta richiede anche strumenti culturali adeguati per leggere e interpretare il tempo presente.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Ad aprire l'incontro sarà don Ivan Rauti, delegato per la Pastorale, al quale è affidata l'introduzione del nuovo percorso formativo.

Seguirà la prolusione del prof. don Antonino Sgrò, docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto Teologico Calabro di Catanzaro e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, sul tema «Il mistero dell'elezione nella Bibbia: dono e responsabilità».

Un argomento che attraversa l'intera storia della salvezza e invita a riflettere sul significato della chiamata di Dio. Nella prospettiva biblica, infatti, l'elezione non si configura come un privilegio da custodire per sé, ma come un dono che genera responsabilità e apre alla missione e al servizio.

La riflessione offrirà così l'occasione per interrogarsi sul rapporto tra vocazione personale, appartenenza ecclesiale e responsabilità verso gli altri, mostrando come la Parola di Dio continui a illuminare le scelte e le sfide della vita contemporanea.

Intitolata a mons. Antonio Cantisani, figura significativa della storia ecclesiale calabrese, la Scuola di Teologia si inserisce nel cammino pastorale dell'Arcidiocesi come spazio di crescita culturale e spirituale.

L'inaugurazione assume un significato particolare nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita dell'arcivescovo Cantisani, offrendo l'opportunità di rinnovare l'attenzione verso una formazione capace di coniugare approfondimento teologico, vita ecclesiale e testimonianza cristiana.

In un contesto culturale segnato da trasformazioni rapide e interrogativi sempre nuovi, lo studio della teologia costituisce una risorsa preziosa non soltanto per gli operatori pastorali, ma anche per tutti coloro che desiderano comprendere più profondamente il patrimonio della fede cristiana e il suo contributo alla società.

A concludere l'incontro sarà mons. Claudio Maniago, che accompagnerà con il suo intervento l'avvio del nuovo anno della Scuola.

L'inaugurazione potrà essere seguita anche in diretta sul canale YouTube ufficiale dell'Arcidiocesi, @arcidiocesicatanzarosquillace, consentendo la partecipazione anche a quanti non potranno essere presenti.

Per le iscrizioni al primo anno e per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo [email protected].

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra