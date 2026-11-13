Catechesi inclusiva: alla Basilica Madonna di Porto il primo incontro del percorso «Con Maria»

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Domenica 15 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, un appuntamento dedicato a famiglie, catechisti e comunità. Al centro della riflessione l'accoglienza e la genitorialità alla scuola di Maria.

Prenderà il via domenica 15 novembre 2026, presso la Basilica Madonna di Porto a Gimigliano, il percorso di formazione «Con Maria: per Generare, Accogliere, Vivere», promosso dal Settore di Catechesi Inclusiva dell'Ufficio Catechistico dell'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace.

L'iniziativa, rivolta a famiglie, catechisti e comunità parrocchiali, nasce dal desiderio di promuovere una maggiore sensibilità verso una catechesi capace di accogliere ogni persona, valorizzandone l'unicità e riconoscendo nella diversità una ricchezza per l'intera comunità ecclesiale.

«Il dono dell'Accoglienza e della Genitorialità: Maria, sposa di Giuseppe e Madre che accoglie» sarà il tema del primo appuntamento, in programma dalle ore 15.30 alle 17.30.

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La scelta del Santuario mariano come luogo inaugurale del percorso assume un particolare significato. Maria, nella sua esperienza di donna, sposa e madre, diventa modello di un'accoglienza che sa farsi ascolto, prossimità e cura, soprattutto nei confronti delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità.

Il percorso intende offrire occasioni di formazione e confronto per favorire una pastorale sempre più attenta ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nella consapevolezza che l'inclusione non rappresenta un settore separato della vita ecclesiale, ma una dimensione essenziale dell'annuncio evangelico.

L'incontro formativo avrà inizio alle ore 15,30 con la dottoressa Roberta Critelli e si concluderà alle 17.30. Seguirà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Direttore dell'ufficio catechistico diocesano don Ferdinando Fodero.

Per favorire la partecipazione delle famiglie è previsto, previa segnalazione al momento dell'iscrizione, un servizio di animazione per i bambini.

Il cammino formativo proseguirà il 21 febbraio 2027 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta a Squillace, con una riflessione sul catechista e sulla famiglia come micro-comunità, e si concluderà il 30 maggio 2027 presso il Santuario Madonna delle Grazie di Torre Ruggiero, affrontando il tema della trasformazione del dolore in amore e speranza.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace

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