Melinda Miceli. San Michele Arcangelo tra storia, arte e spiritualità

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La nuova edizione natalizia del celebre saggio storico-artistico e iconografico dedicato al Principe delle Milizie Celesti, tra santuari, patrimonio sacro e simbologia cristiana, è già edita, firmato dalla prestigiosa e premiatissima penna di Melinda Miceli.

Con San Michele Arcangelo. Storia, Arte, Fede, Melinda Miceli propone un'approfondita indagine sulla figura del Principe delle Milizie Celesti, affrontandone la dimensione teologica, storica, artistica e simbolica attraverso una prospettiva erudita e interdisciplinare.

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L'opera si distingue per la ricchezza dell'indagine iconografica e per una scrittura di raffinata eleganza, nella quale rigore storico e sensibilità umanistica convergono in un itinerario di conoscenza. L'Autrice analizza la presenza dell'Arcangelo nella storia dell'arte, interpretando affreschi, dipinti e sculture attraverso i suoi attributi simbolici: la spada, la bilancia, lo scudo e l'armatura, espressioni della giustizia divina e della vittoria del bene sul male.

Particolare rilievo assume lo studio dei luoghi di culto micaelici, dalla celebre Linea Sacra di San Michele ai grandi santuari europei, indagati quali custodi di memoria, spiritualità e patrimonio monumentale. Architettura sacra, geografia religiosa e tradizione devozionale concorrono a delineare una straordinaria mappa culturale dell'Occidente cristiano.

Il volume è arricchito da due prefazioni autorevoli. Il Cav. Massimo Milazzo Barone de Saint Paol des Varaux, Gran Priore d'Italia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta Italia, definisce l'opera «uno dei contributi più completi e profondi dedicati alla figura di San Michele Arcangelo».

Tra le immagini scopriamo anche 2 San Michele Arcangelo dell'artista internazionale Miguel Angel Acosta Lara commissionate dal Critico d'arte Melinda Miceli. Immagini che lasceranno impronta indelebile nella figurazione angelogica contemporanea. Un capitolo dedicato al Cognome teologico Miceli che deriva dall'Arcangelo di cui la Scrittrice ne fa derivare la Sua missione di celebratrice e di avi Vescovi, giudici o teologi come Vincenzo Miceli considerato dallo Zerbo il predecessore di Kant. Un tributo dovuto a una Stirpe consegnata alla Giustizia, i Miceli.

Roberto Sala, Cavaliere di Malta, Advisor Internazionale e Cultore della Diplomazia Culturale, riconosce invece nel saggio «un autentico manifesto culturale», sottolineando il rapporto inscindibile tra estetica, etica e valore umano dell'opera d'arte.

La ricerca di Melinda Miceli supera pertanto la dimensione puramente agiografica, restituendo all'Arcangelo il suo ruolo di archetipo spirituale e simbolico della civiltà europea. La bellezza artistica diviene strumento di conoscenza, mentre la memoria dei luoghi sacri si trasforma in atmosfere poetiche e spirituali e misteri sacri.

Con questa pubblicazione, l'Autrice consolida il proprio percorso nella saggistica storico-artistica e simbolica, consegnando ai lettori un'opera destinata a studiosi, cultori dell'arte sacra e appassionati di storia delle religioni.

Un itinerario erudito sulle tracce del Principe delle Milizie Celesti, dove storia, iconografia e fede si ricompongono nell'unità superiore della bellezza.

Patrocini morali Anim, Svimar, Premio The Best in the world, Premio Donna Italiana, Corriere Nazionale, Stampa Parlamento, Informa Sicilia, International art Prize Giotto, Premio La Fenice d'oro, Accademia Italiani nel mondo.

Titolo: San Michele Arcangelo. Storia, Arte, Fede

Autrice: Melinda Miceli

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Cav. Martino Sgalambro

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