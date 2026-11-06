Papa Leone XIV in America Latina per una missione di pace tra Uruguay Argentina e Perù

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Pontefice è partito da Fiumicino per Montevideo. Il viaggio proseguirà fino al 16 novembre con incontri istituzionali e appuntamenti pastorali, prima del rientro a Roma previsto il 17 novembre

Papa Leone XIV è partito per l’Uruguay, prima tappa del suo viaggio apostolico in America Latina, che toccherà anche Argentina e Perù. Un itinerario che unisce il dialogo con le istituzioni all’incontro con le comunità locali e che avrà un significato particolarmente personale nella tappa peruviana, nel Paese dove il Pontefice ha vissuto per circa vent’anni da missionario e vescovo.

Il volo, effettuato con un Airbus A330-900, è decollato dall’aeroporto di Roma Fiumicino. L’arrivo a Montevideo-Carrasco, intitolato al generale Cesáreo L. Berisso, è previsto alle 16.30 locali, le 20.30 in Italia.

Uruguay prima tappa del viaggio apostolico

La visita in Uruguay si protrarrà fino a domenica 8 novembre. Il programma comprende l’accoglienza a Montevideo, gli incontri con le autorità e i momenti di preghiera con la Chiesa locale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Sono previsti anche appuntamenti a Paysandú e Florida, oltre a incontri dedicati alla realtà sociale e al mondo dell’educazione. La prima parte del viaggio offrirà così occasioni di confronto sia sulla vita delle comunità cattoliche sia sulle esigenze della società uruguaiana.

In Argentina fino all undici novembre

Domenica 8 novembre Leone XIV raggiungerà l’Argentina, dove resterà fino a mercoledì 11 novembre, prima di proseguire verso Lima.

La tappa argentina comprenderà Buenos Aires, Claypole, Córdoba e Luján. Accanto alle celebrazioni e agli incontri istituzionali, il calendario prevede appuntamenti con i giovani, il mondo del lavoro e i rappresentanti di diverse comunità religiose. Spazio anche alla visita a una struttura assistenziale e a un complesso penitenziario. 17 novembre 2026)

Il ritorno in Perù e il legame con Chiclayo

L’ultima parte della missione si svolgerà in Perù, terra che occupa un posto centrale nel percorso umano e pastorale del Papa. Qui Leone XIV ha maturato una lunga esperienza missionaria, condividendo la quotidianità delle comunità e svolgendo successivamente il ministero episcopale a Chiclayo.

L’itinerario toccherà Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa e Callao. Il ritorno nella sua precedente diocesi sarà uno dei passaggi più significativi della visita, nel segno del legame costruito durante gli anni trascorsi nel Paese.

Pace e fraternità nel messaggio a Mattarella

Alla partenza, il Pontefice ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affidando alla Vergine Maria e ai santi che hanno annunciato il Vangelo in quelle terre i desideri di pace e fraternità delle popolazioni che si prepara a incontrare.

Nel messaggio, Leone XIV ha rivolto al capo dello Stato un saluto cordiale, accompagnato dalla preghiera per il bene e la prosperità dell’Italia. Parole che indicano l’orizzonte spirituale del viaggio, fondato sulla vicinanza ai popoli e sulla testimonianza della carità.

Quando è previsto il rientro a Roma

Gli impegni in America Latina termineranno lunedì 16 novembre. La partenza dalla Base Aérea del Callao è fissata alle 13.45 locali, mentre l’arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino è previsto per martedì 17 novembre alle 10.25.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra