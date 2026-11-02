Catanzaro, il 16 nov. Maniago celebra per i vescovi defunti e ricorda Cantisani nel centenario della nascita

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Lunedi 16 novembre Maniago celebra in suffragio dei vescovi defunti. Un ricordo particolare per mons. Antonio Cantisani

Nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, alle ore 17.30, la celebrazione eucaristica nel centenario della nascita dell’arcivescovo emerito.

Lunedì 16 novembre, alle ore 17.30, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, presiederà una solenne celebrazione eucaristica in suffragio dei vescovi defunti che hanno servito la Chiesa locale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La celebrazione sarà un’occasione per ricordare nella preghiera e nella gratitudine i pastori che, nel corso degli anni, hanno guidato il popolo di Dio, lasciando un’eredità spirituale ed ecclesiale ancora viva nella comunità diocesana.

Un ricordo particolare sarà riservato a mons. Antonio Cantisani, arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, nel centenario della sua nascita, ricorrenza che invita a riscoprire la figura e la testimonianza di un pastore che ha segnato profondamente la storia della Chiesa catanzarese e della società civile, attraverso un lungo e intenso ministero episcopale, caratterizzato dall’attenzione alle persone, alla formazione e alle problematiche sociali del territorio.

La celebrazione presieduta da mons. Maniago sarà un momento di comunione ecclesiale e di riconoscenza verso quanti hanno esercitato il ministero episcopale, nella certezza cristiana che la morte non interrompe il legame di fede e di amore che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra a quanti ci hanno preceduto nella casa del Padre.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace